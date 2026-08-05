中美AI競賽｜SK海力士及三星憂美禁設備出口　內地廠擬用中企設備

《路透》引述3位消息人士透露，韓國三星電子和SK海力士正在評估內地中微半導體（AMEC）的晶片製造設備，考慮將其用於旗下內地工廠。



消息人士表示，三星電子和SK海力士大約在兩年前開始測試中微公司的刻蝕設備。當時，圍繞華盛頓是否會繼續允許他們向內地進口美國晶片製造設備的不確定性不斷升溫。

2026年7月23日，圖為韓國半導體企業三星電子（左）與SK海力士（右）的標誌。（Reuters）

長江存儲已採用中設備

消息稱，中微公司的設備已被長江存儲等內地領先晶片製造商採用，這讓三星和SK海力士對其部分系統已成熟到足以進行測試更有信心。

美國商務部於2023年將三星和SK海力士的內地工廠列為「經驗證的最終用戶（VEU）」，允許其在進口某些受管制美國設備方面享受豁免政策。但美國在2025年撤銷VEU授權，後來又向這兩間晶片製造商發放了年度許可證，允許他們在2026年將晶片製造設備引入其內地工廠。

中國 美國國旗（中美），半導體晶片，拍攝於 2023 年 2 月 17 日。（Reuters）

消息人士指出，三星和SK海力士仍擔心未來限制措施可能不僅限於新設備，還可能擴大至其內地工廠已安裝西方設備的維護、維修或零部件更換。因此這兩家晶片製造商將內地供應商作為維護和升級現有生產線的備用選擇，而不是擴大在內地的產能。

三星電子在聲明表示，公司未測試中微設備以用於其內地工廠，也未考慮過這樣做。SK海力士則不予置評。

三星及SK海力士內地設廠房

目前，三星在西安設有NAND閃存晶片廠，SK海力士在大連及無錫分別設有NAND工廠和DRAM內存晶片工廠。相關工廠高度依賴應用材料（Applied Materials）和科林研發（Lam Research）等美國企業提供的刻蝕設備。