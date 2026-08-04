SK海力士成ETF吸金王！　全球追蹤槓桿及反向ETF規模達55億美元

晶片股的槓桿ETF正迎來歷史性的資金流向。其中成為投資者焦點的SK海力士，全球追蹤的槓桿與反向ETF目前持有的資產規模已達到約55億美元，高居全球單檔股票之首。緊隨其後的是美光和英偉達，它們在槓桿和反向ETF中所佔的資產規模分別約為51億美元和48億美元。



相比之下，Tesla（特斯拉）是該榜單中規模最大的非晶片類股票，與其掛鉤的槓桿及反向資金約為37億美元。

（Tesla）

美國3倍槓桿半導體指數ETF上月吸金69億美元

總計來看，半導體相關股票在槓桿和反向ETF中所佔的資產規模已高達約210億美元。與此同時，美國3倍槓桿半導體指數ETF（SOXL）在7月份吸引了高達69億美元的資金淨流入，創下了該基金歷史上的最大單月資金流入紀錄。晶片股現在已徹底成為槓桿ETF風險敞口的絕對核心。

不過晶片股在7月普遍下挫。美股市場半導體指數SOX在7月的所有22個交易日中，日內波動幅度均至少達到2%，這一資料追平了2020年的紀錄。在此之前，如此漫長的大幅波動周期唯有在2008年金融危機期間才發生過。與此同時，SOX指數在7月份暴跌21%，創下自2008年10月以來最慘烈的單月表現，導致該指數的市值蒸發2.2萬億美元。

受此影響，該指數的60天歷史波動率飆升至約66%，創下自2020年疫情以來的最高水準，當時的最高峰值約為85%。相比之下，在2008年金融危機期間，該波動率曾觸及約75%。

對沖基金續買科技股

可是對沖基金仍然看好科技股前景。高盛資料顯示，在截至7月30日的單周內，對沖基金對美國科技股的購買量創下了自2022年12月以來的最大紀錄。這也是至少5年來的第三大單周購買量。

這一舉動主要由好倉資金（增加倉位）推動，其次是回補空倉（平淡頭）。軟件、半導體及半導體設備股的需求最為強勁，緊隨其後的是科技硬體類股票。

此外，在截至7月30日的連續4個交易日中，對沖基金都在持續買入「科技七巨頭」(Magnificent 7)的股票。對沖基金正在重新扎堆湧入科技板塊。