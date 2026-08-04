SK海力士人均獎金逾420萬 擬按股票發放過半惹工會不滿
撰文：林嘉敏
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SK海力士與旗下韓國工會代表8月4日於清州廠區開展獎金方案第五輪談判。期間， SK海力士提議半數獎金以股票形式發放，引起工會強烈反彈。工會拒絕承擔股價波動風險，聲稱若再無可惜方案將採取進一步行動，勞資雙方分歧顯著。
據工會發給會員的通知，資方提議以股票形式發放逾半數獎金，並限制在一定期限內不得出售，同時主張企業虧損時可調減獎金。據了解，SK海力士股價年內一度大漲超130%，但6月創下高點後，目前股價近乎腰斬。
對此，工會表示，「絕對不接受任何讓工會成員承擔股價波動風險的安排」，並稱資方如果無法在周二（4日）的談判中提出「具體且具前瞻性的修正方案」，單靠對話將難以解決問題，工會將「採取必要行動」。
SK海力士去年承諾拿出年度營業利潤10%分給員工，據路透社估算，員工2026年的平均獎金可達7.79億韓元（約426.47萬港元）。
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