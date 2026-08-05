AMD第三季業績指引超預期亦無用　盤前急瀉近9%｜美股

美國晶片生產商AMD預計第三季收入約130億美元，上下浮動3億美元，指引中位數高於LSEG市場預期125.2億美元，按年料增長約41%、按季增長約13%。經調整毛利率預計約56%，大致符合市場估算。



不過有關業績指引仍未能滿足較進取投資者，AMD盤前跌8.7%，報473美元。

一塊AMD CPU（olivier-collet@unsplash）

數據中心收入增逾倍

數據中心收入按年增長107%至67.2億美元，高於LSEG預期64.8億美元，佔AMD總收入58%；部門營運利潤率達31%。公司表示，增長主要受EPYC伺服器處理器及Instinct人工智能芯片需求帶動。

2025年4月17日， AMD董事長兼CEO蘇姿丰抵達日本東京首相官邸，準備與日本首相石破茂（不在此圖中）舉行會晤。（Reuters）

AMD行政總裁蘇姿丰表示，EPYC需求正在加快，Instinct芯片部署規模擴大，Helios機櫃級人工智能系統亦開始增加產量。公司預計數據中心收入在今年下半年進一步加快增長。

蘇姿丰在業績電話會議表示，Helios預計本季末開始付運。OpenAI及Meta（美：META）將部署相關系統，並計劃逐步擴大至吉瓦級規模。

上經調整淨利潤增253%

AMD已於周二（4日）公布第二季業績，經調整毛利率由去年同期43%升至56%；經調整營運盈利增長245%至30.94億美元，經調整淨利潤增長253%至27.6億美元。