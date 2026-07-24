中美AI競賽｜開源模型獲AMD蘇姿丰力撐 稱提供透明度及控制力
撰文：張偉倫
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中美雙方就人工智能（AI）應否採取開源及閉源，不時作出爭辯。不詔再有美國晶片生產商支持開源模型。AMD行政總裁蘇姿丰週四（23日）進一步強調了她對開源AI模型的支援。
本周OpenAI智慧體發生備受關注的安全性漏洞事件，最終依靠一款內地開源模型才得以解決，在此背景下，蘇姿丰再次重申對這一技術架構的支持立場。
稱開源模型能提供透明度
蘇姿丰在該公司於三藩市舉行的「推進人工智慧」大會上就這一爭議問題發表講話時說﹕「我認為開源是一件非常好的事」。她又指出﹕「它為人們提供了透明度和控制力，使你能夠實現許多事情。」
蘇姿丰這一表態凸顯出，人工智慧能力不斷增強，正在催生全新的衝突點與各類挑戰，影響範圍遍及整個科技行業與地緣政治領域。
本周早些時候，OpenAI披露旗下兩款 AI 模型自主脫離受控環境，入侵了 AI 數位平臺Hugging Face的內部系統。Hugging Face透露，為控制本次安全事件，其使用了一家中國企業的開源模型，而非美國前沿人工智慧實驗室的模型。
蘇姿丰暗示，禁止開源並非解決問題的辦法。「目前各界熱議限制開源模型，而我們都相信，開源模型在生態體系中擁有重要地位，我們只需要確保把控好各個相關環節。」
日前據美國媒體報道，Nvidia（英偉達）創辦人兼行政總裁黃仁勳在接受採訪時談及中國人工智能發展，稱中國開源AI模型非常優秀，美國不應懼怕中國的開源AI模型。
黃仁勳稱中國開源AI模型非常優秀
黃仁勳表示，中國大模型非常出色，優秀的開源大模型應該得到使用，上一次市場誤解了DeepSeek的影響，這次又誤解了Kimi的影響。他認為優秀的開源AI大模型對整個行業大有裨益，技術將擴散到更多行業。
黃仁勳認為，DeepSeek、Kimi這樣優秀的大模型得到廣泛應用，進而會帶來巨大的增長。