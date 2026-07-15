中興等中企據報獲准買英偉達及AMD晶片　少量H200晶片已向華發貨

路透社14日報道，中興通訊（ZTE）一間子公司，以及另外兩間中國企業，成為最新一批獲美國批准，可採購英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）及超微半導體（AMD）先進晶片的公司。美國商務部工業安全局局長凱斯勒（Jeffrey Kessler）同日證實，少量英偉達的H200晶片目前已向中國發貨。



路透社引述相關文件及消息報道，中興通訊旗下中興康訊以及伺服器製造商至索訊息科技，已獲美國批准採購英偉達H200晶片。而金山軟件旗下子公司珠海橫琴雲享智勝網絡技術，就獲准購買性能與H200晶片相當的AMD晶片。

2025年8月25日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌和電腦主板。（Reuters）

路透社5月時曾報道指，美商務部放行約10間中企買H200，但當時尚未出貨，阿里巴巴、騰訊、字節跳動亦在獲批之列。凱斯勒稱已向國會提交H200申請及狀態的保密名單。

H200對華銷售是美中科技博弈焦點，美方力圖限制中方取得可用於軍事的尖端晶片。

美國眾議院外交委員會首席民主黨議員米克斯（Gregory Meeks）批評美商務部自去年10月以來未新增任何中企入出口管制清單，是十餘年最長空窗，指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）把出口管制變成對華談判籌碼，弱化了國防保障、包括批准先進AI晶片運華許可；凱斯勒則辯護稱，確切執行對現有已入列中國企業的限制較為重要。

2025年8月27日，圖為美國人工智能企業英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）的標誌，背後是中國國旗。（Reuters）

路透社上月報道，商務部擱置把中國AI初創DeepSeek、長鑫存儲等百餘間國安風險企業列入「實體清單」，避免激化對華緊張。