揚言十年不沽泡泡瑪特　中國巴菲特因1個原因　一周後突「反口」

有中國巴菲特之稱的段永平減持Labubu母公司泡泡瑪特（9992）？據港交所（0388）權益披露資料顯示，段永平於上周四（30日），於場內以每股平均價162.5元減持2,793.2萬股，涉資45.39億元。



段永平於上月23日才表示，因為剛建倉泡泡瑪特不久，預料10年內不會減持。為何段永平短短不足1個月時間，有如此戲劇性變化？

段永平最新持有泡泡瑪特7,393萬股或5.55%，以今日（5日）收市價計算，持貨價值為119.32億元。（資料圖片）

據權益披露資料進一步指出，段永平於泡泡瑪特權益百分率水平下降，原因是他交付了根據股本衍生工具須交付的股份或款項。

權益披露資料又顯示，段永平最新持有泡泡瑪特7,393萬股或5.55%，以今日（5日）收市價計算，持貨價值為119.32億元。

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段永平在今年起對泡泡瑪特建倉。他過去對泡泡瑪特的態度，在今年發生了戲劇性轉變。2025年泡泡瑪特行情走強時，段永平曾坦言「無法理解其商業模式」、明確不予布局。在去年三﹑四季度公司交出亮眼財報後，他改變觀點。

段永平於今年4月正式建倉

4月，段永平透過沽出看跌期權，正式建倉；5月在社交平台透露，全線清倉中國神華（1088），把兌現資金悉數投向泡泡瑪特。市場亦將此舉概括為「賣煤換娃」。