內地據報開始對境外保單收益徵稅　瑞銀憂或削港保單吸引力

內媒《財新》報道,中國稅務機關已開始對境外保單收益徵收個人所得稅20%，塞長期存在的監管漏洞。報道引述稅務律師及保險業內人士消息指出，北京與杭州當局已開始執行相關措施，對香港保單的收益課徵20%稅率，包括股息派發及預繳保費所產生利息。



瑞銀發表報告指，這與內地現行的所得稅稅率一致，該報道可能暗示將強制執行現行的個人所得稅規定。報道中提及的稅收適用於股息收入和利息收入等。

瑞銀又認為，這反映地方稅務當局對現行《個人所得稅法》中保單收益稅務處理存在不同詮釋，目前尚未有統一的國家級明確規則或廣泛行業諮詢。

對保單收益是否屬應稅項目存較大法律爭議

該行分析指，根據《個人所得稅法》，保險賠償屬免稅項目，但保單收益（如分紅）是否歸類為應稅的「利息、股息、紅利所得」存在較大法律爭議空間。雖然近年監管趨勢趨向嚴格，例如《對外投資規定》(國務院令第837號)及共同申報準則（CRS）下的資訊交換，使稅務機關能掌握更多境外金融資產資料，但瑞銀強調，法規對內地訪客（MCV）保險業務的具體影響仍有待監管進一步明確。

瑞銀估算，在最壞情景下（例如對保單收益全面徵稅），香港保險的相對吸引力或會減弱，但這僅是令其與其他境外金融資產（如存款、股票）處於更公平的稅務競爭環境。該行認為，香港分紅保單的演示回報率（約6%至6.5%）仍遠高於內地同類產品（約3%），其競爭優勢大致完好，因此不預期內地訪客需求會出現大幅侵蝕。即使部分需求回流內地，對內地保險公司的增量效益亦相信微不足道。報告亦提及，只要資金來源及銷售行為合規，相關稅務執行或間接確認了香港保險的合法性。

內地對保障型產品免稅

瑞銀稱注意到根據內地稅法，保障型保單目前已免稅。該行估計相關業務約佔保誠（2378）15%。這項估計基於以下三點:1）40%來自香港；2）55%來自中國內地遊客;3）其中約70%投資於儲蓄產品。該行認為股價下跌5%意味著所有內地旅客（MCV）儲蓄業務的新業務都將從瑞銀的估值中剔除，而不會對其他方面（例如對現有業務）產生任何影響，惟任何新增稅收都可能對新業務產生更大的影響。

該行表示這些報道是在信託稅務公告發布之後發布的，其中可能包括自2023年1月1日起的追溯性徵稅。目前尚未有關於新增稅收的官方公告，也不清楚是否會追溯徵稅（任何稅項）。如果實施新稅，該行預期（賬簿上的）保單失效情況將微乎其微。這是因為失效後的收入可能仍需繳稅。儘管如此在正式規則公佈之前，失效情況可能會增加。

反映保障型產品不會被禁

瑞銀認為保誠新業務增長將受到更大的潛在影響，因為市場已經消化了MCV儲蓄業務新業務量降至零的預期。該行認為貨幣多元化是MCV購買保誠儲蓄產品（平均單筆金額低於2萬美元）的主要驅動因素。另一方面，MCV儲蓄產品徵稅的實施表明，這些產品不太可能被禁止，而此前市場曾對此表示擔憂。鑑於保誠現有的稅務申報流程,該行預計不會對營運產生重大影響。

瑞銀給予保誠目標價1,515便士，投資評級為「買入」。

富瑞﹕徵稅或降全面禁止銷售疑慮

富瑞發表報告表示，報道引發保誠股份的「投資者恐慌」，此舉將削弱香港保險產品相較於內地產品的吸引力。然而，該行認為，這也可能減輕市場對北京最終可能全面禁止境外保險銷售的疑慮，「雖然此類徵稅極可能從現在起對銷售構成壓力，但或許降低了境外保單被徹底禁止的可能性。」