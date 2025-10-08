銀色債券2025｜多家銀行推退款優惠　呢間3.38厘額外存款利率吸錢

第十批銀色零售債券分配結果今日﹙8日﹚出爐，並將於 10 月 10 日(星期五)起向申請人退回款項。人均最多可獲配17手，而申購16手則可悉數獲派。多家銀行也推出銀債退款優惠，當中信銀國際推出銀債退款優惠，客戶由即日起至10月31日利用銀債退款經「inMotion 動感銀行」登記大富翁存款並存入合資格存款，尊享高達3.38%港元額外年利率。



工銀亞洲推98天定存2.5厘優惠

另外，工銀亞洲也為銀債退款客戶推出定期存款、基金及人民幣兌換優惠。該行表示，此批銀債認購反應熱烈，經該行認購銀債的金額比去年上升超過兩成，當中更有約三成客戶為首次認購銀債，反映今批銀債具有吸引力。

工銀亞洲銀債退款優惠包括定期存款特惠年利率高達 2.5%，由 10 月 10 日至 10 月 24 日，憑銀債退款到中國工商銀行(亞洲)分行開立 98 天或 188 天定期存款，可享特惠年利率，10萬元或以上資金做98天定存可享有2.5厘定存息，而188天也有2.3厘。

由 10 月 10 日至 11 月 30 日，憑銀債退款以整額方式認購基金產品，可享基金認購費實收 0.5%優惠。另外，憑銀債退款兌換人民幣，可享 40 點子折扣。