銀色債券2025｜37.3萬人認購　發行額增至550億　料人均獲派14手

【銀色債券／銀債／Silver Bond】港府推出的第十批銀債已於今日（9月29日）下午兩點截止認購，由於保底息有3.85厘，高於目前市面一般港元長期定存年利息，市民反應十分熱烈，認購金額及認購人數較2024年發行的銀色債券分別增加約40%及約24%。



政府發言人最新表示，根據從配售機構收集到的初步資料，初步認購結果顯示，認購金額約985.2億元，認購人數約37.3萬。 根據上述數據，銀色債券的認購金額是目標發行額的約1.97倍

政府發言人指，銀色債券受年長市民歡迎，預計最終發行額將提高至上限550億港元。以最高發行額550億元計算，估計人均可獲派14手。政府計劃於10月8日(周三)公布配發結果

去年申請人最多獲分24手

資料顯示，去年第九批銀色債券最終認購額為699.81億元，共接獲約30萬份有效申請，發行額加碼至550億元，申請人最多可獲分發24手。

滙豐指出，新一筆銀債接獲的申請宗數、總認購金額均創歷史新高。（資料圖片）

滙豐﹕申請認購金額及人數同創新高

滙豐發言人表示：「利率趨向下跌大大提升了新一批銀債的吸引力，因年長投資者能藉此鎖定穩定和收益較高的現金流。滙豐接獲的銀債申請宗數、總認購金額均創歷史新高。值得一提的是，超過半數的申請經由數碼渠道遞交；另外，約有2成的申請人是首次經滙豐參與認購銀債。」

另外，經滙豐認購銀債的客戶，其退款將可享有新資金定期存款優惠年利率，合資格客戶投資指定產品亦可享不同優惠，詳情可向客戶經理或滙豐職員查詢。

中銀香港指出，今年客戶平均認購約26手銀色債券。（翁鈺輝攝）

中銀﹕認購額按年增4成

中銀指出透過該行認購銀色債券的金額及人數均創下歷年新高，其中認購金額較去年增加超過4成。今年客戶平均認購約26手，較去年平均約22手為高，大多客戶經手機及網上銀行等線上渠道認購。

中銀指出，隨著市場步入減息週期，相信年長客戶會持有這批銀債至到期日，以穩定收取利息。同時將提供銀色債券退款優惠，涵蓋定期存款、投資及保險等產品。

中信銀行(國際) 指，接獲的銀債認購反應熱烈，認購總額比前一批銀債增加逾1成。（資料圖片）

信銀國際︰該行平均認購金額28萬元

事實上，各行數字亦反映申購情況理想。其中，中信銀行(國際) 指，接獲的銀債認購反應熱烈，認購總額比前一批銀債增加逾1成，平均認購金額為28萬元，比前一批銀債有所上升，亦有數十單100萬元的大額認購。

富途證券則表示，今次銀色債券認購反應熱烈，經其認購銀債人數及金額均創新高，當中超過50%客戶是首次經其認購銀債。期間8個實體服務據點特設排隊快線，吸引不少客戶到店查詢。

耀才料人均可分派20手至25手

耀才行政總裁許繹彬表示，透過公司認購今輪銀色債券的人數均創新高，總申請金額更有近30%增長；認購20至30手為主，亦有部份較為進取的投資者認購100手(金額100萬);預期今年總認購人數為35至40萬，有望最多可分配20至25手。

富途﹕申購人數及金額創新高

富途表示：「今年銀色債券認購反應熱烈，經富途認購銀債的人數及金額均創新高，當中超過50%的客戶是首次經富途認購銀債。富途於全港八個實體服務據點特設排隊快線，為有需要的長者提供一對一專人開戶及認購服務，吸引不少客戶到店查詢。隨著美國聯儲局開啟減息週期，具較低風險且提供至少3.85厘穩定回報的銀債因而備受投資者青睞。」