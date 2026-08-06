九置豪派息引爆股價急升　內地打擊跨境投資　吳天海料間接受影響

九龍倉置業（1997）公布2026年中期業績後，股價午後一度急升逾兩成。九置宣布，自2026年起將派息比率由經常性基礎淨盈利65%提高至90%，帶動中期股息按年增加42%至每股94港仙，同時出售新加坡會德豐廣場後，集團預計年底淨負債將大減約200億元，淨負債率降至11%。



九置主席吳天海在業績發布會開場時，特別提到市場對集團新派息政策反應熱烈，全日午後成交額更較上午高逾20倍。此外，談及最近的內地跨境投資限制的影響，吳天海坦言「答案是我不知道」，現階段仍需觀察市場反應，但集團僅屬間接影響。



大幅提高派息比率 澄清不會鎖死發展

自2017年上市以來，減債一直是集團核心策略，今年上半年受惠於利息支出減少26%，基礎淨盈利按年增長6%，負債淨額及淨負債率持續創新低，董事會考慮目前盈利及資產負債狀況後，決定將派息比率由65%提升至90%。

市場關注提高派息是否影響未來投資能力，吳天海回應指出，提高派息比率是董事會審慎考慮後作出的政策調整。

吳天海表示，集團上市時，由於當時地產市場熾熱，因此採取較保守的65%派息比率，希望預留更大財務彈性。他認為毋須憂慮高派息限制發展，「香港上市都有一、二十間不同的REITs，大家熟悉的領展等等，他們都是派90%或更多，而過往這麼多年，他們在市場做的收購行為絕對不少，即是說派90%仍然是有發展空間。」

看好下半年零售 惟增速料放緩

談及香港零售市道，吳天海表示，港元相對人民幣及其他區域貨幣轉弱，有利吸引旅客來港消費，加上近期日圓回升，亦減低港人赴日消費意欲，「種種原因我們覺得下半年香港零售仍然有增長，但增速可能同上半年比較未必能維持。」

投資關係經理吳庭欣指出，上半年訪港旅客按年增加13%至2,670萬人次，海港城租戶零售銷售錄得雙位數增長，跑贏全港零售市場，時代廣場租戶銷售亦錄得正增長。

吳庭欣相信，香港將繼續受惠於「資金避風港」的優勢。然而，受環球經濟諸多不確定因素影響，本地消費與經濟復甦的步伐可能會有所放緩，且各行業之間的復甦進程亦可能呈現不平均的現象。

尖沙咀海港城。

寫字樓仍有壓力 酒店續跑贏同業

寫字樓市場方面， 吳庭欣坦言「租金是繼續有壓力」，本港寫字樓市場目前仍處於審慎回穩階段，租金持續承壓。截至今年年底，集團寫字樓的平均出租率達93%，仍然高於市場平均水平。

吳天海表示， 中區寫字樓市場情況已較前兩年改善，但其他區域仍面臨供應壓力，例如九龍東、港島東，坦言「不認為最大挑戰的時期已經過去」，不過集團將繼續發揮地理位置與完善配套的優勢吸引租戶，全力維持出租率。

酒店方面，集團旗下酒店表現持續穩健，其中馬哥孛羅酒店平均入住率係優於同區，美利酒店入住率亦錄得雙位數增長，但吳庭欣表示隨著旅客增長在期末開始放緩，業務動力亦都有所減弱。

銅鑼灣時代廣場。（資料圖片）

內地限制跨境投資 吳天海：九置屬間接受影響

內地近日據報對境外保單收益徵稅20%，拖累地產股表現，九置亦在業績展望中提及內地跨境投資限制可能會影響集團，但是會帶來多大的影響，吳天海表示：「答案是我不知道。」由於相關政策剛發布，對集團造成的間接影響程度，現階段暫不宜下定論，需先觀察直接受影響企業的反應，再作進一步評估。

他指出，市場對新因素初期反應較為激烈屬可以理解，不過，他強調九置屬於間接受影響的公司，「因為我們不是在投資方面直接參與。」

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