IPO市場熱爆促外籍專才回流　搶貴豪宅區租　國際學校學位爭崩頭

香港熾熱的新股市場，既促使資本市場更具活力外，亦吸引外籍僱員紛紛回流。不過人才回流導致租務市場及國際學校學位更加緊張，其中東半山等高端住宅租金在6月急升14%，跑贏大市。



據《彭博》Theo Bertrand去年回到香港後，發現這座城市比他預想的更有朝氣。這位量化工程師覺得，香港的職業機會多，生活節奏更快，稅也低，而在阿姆斯特丹，獎金要交50%的稅。

Theo Bertrand指出﹕「生活成本確實更高，但最終還是更划算」。他十年前第一次來香港是求學，後來為了和伴侶團聚搬回香港。中東地區爆發衝突後，他覺得像杜拜這樣曾經考慮過的城市，如今吸引力不如以前。

他說，香港是「未來幾年最值得發展的地方」。

據報道新冠疫情期間嚴格的防疫管控措施，以及北京不斷加強對香港特區的控制，導致外籍人士一度大幅流失。截至2022年的兩年期間，數以萬計的人離開香港，其中包括眾多銀行家、律師和其他技術型人員。

去年外籍人士就業簽證獲批量為5年前2倍

如今，數以千計的白領專業人士正返回香港。IPO市場的繁榮，針對私募股權基金和對沖基金擬推出稅收優惠政策，以及城市更有活力，都吸引著外籍人士回歸。從高檔住宅租金的飆升到頂級國際學校的學位空缺減少，都印證了這一點。

官方數據也開始顯示這一勢頭。去年外籍人士就業簽證獲批數量是五年前的兩倍多，其中許多簽證發放給了日本、韓國和英國的公民。在金融服務業領域，去年外國人獲批簽證數量成長17%，達到2022年以來最高水平。

不過人才回流趨勢能否持續，仍將取決於IPO市場的表現，以及新加坡和杜拜等金融中心的應對措施。美國銀行和滙豐控股等全球金融機構都對香港表達了信心。

新加坡擬減稅挽留人才

為防止人才流失，新加坡金融管理局已經與投資機構展開磋商，商討降稅等措施。在最新的全球金融中心指數中，香港和新加坡分別位列全球第三和第四，排在紐約和倫敦之後。

諮詢公司Aon駐香港的人才解決方案主管Lee Voon Keong表示，近期資本市場活動改善，IPO環境增強，以及香港特區政府為提升國際金融中心競爭力採取的政策措施，重新激發了外界對香港的興趣。不過，他也指出，企業仍在密切關注監管環境、地緣政治以及宏觀經濟形勢的發展變化。

目前，香港正積極向全球超高淨值企業老板和資產管理人推介其低稅率，以及相對較少的繁文縟節優勢。香港官員近期提出一項議案，旨在有效免除部分基金經理業績相關收入的稅負。

中企IPO回暖助港擺脫低迷

此外，中資企業赴港上市活動回暖，助力香港擺脫疫情時期持續多年的低迷期。光學模組龍頭中際旭創（3308）上周在香港掛牌上市。該公司此前完成68億美元的首次公開募股(IPO)，為香港七年來規模最大的新股發行交易。高盛和摩根士丹利等銀行是此次交易的牽頭行。

與此同時，近期人才回流跡象也開始體現在學校招生和住宅租賃市場。

線上平台Spacious.hk的數據顯示，過去一年，受外籍人士青睞的街區租金大幅上漲，遠超全市平均水平。6月份，東半山和山頂等高端住宅區租金分別同比上漲約14%和13%，高於同期約10%的平均漲幅。

國際學校的學位緊張情況更為明顯。教育諮詢機構Ampla Education表示，香港主要國際學校的候補等待時間目前普遍長達一年。根據香港教育局的數據，過去三年香港國際學校學生人數成長約10%，超過4.8萬人，而同期學額供應增幅不足5%。

國際學校學額供不應求

Ampla Education的一位負責人Julianna Yau表示，香港不僅迎來外籍人士回流，也有不少在疫情期間離開的本地家庭重新返回。去年，她幫助一個美國家庭將孩子送入香港港灣學校，整個過程非常順利。但今年，當她為另一個外籍家庭申請同一所學校時，他們卻都被列入了等候名單。

據報道即使是企業債券，本質上是向學校提供的無息貸款，以換取優先入學權也無法再保證進入像香港漢基國際學校這樣的一流學校。

Julianna Yau指出﹕「像這樣的學校，即便持有企業債券，現在可能也只是多獲得一次面試機會」。

香港港灣學校和漢基國際學校均未回應置評請求。