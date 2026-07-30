不點名反駁羅奇「舊香港完結」論？　黃偉綸：批評者出於對華偏見

摩根士丹利亞洲區前主席、美國經濟學家羅奇，繼兩年半前提出「香港已玩完」論後，近日撰文指舊日香港已經完結。財政司副司長黃偉綸昨日（30日）撰文不點名反駁羅奇，指近期有傳媒評論試圖看淡香港的前景，形容一些批評者似乎更多是出於對中國的偏見，而非基於客觀分析；香港必定繼續向前邁進，以實際行動反駁批評者，並糾正那些唱衰者所散播的錯誤資訊。他強調，投資者和人才對香港充滿信心，被香港與全球的連繫及國際化特色所吸引。



2025年11月17日，摩根士丹利首席經濟學家羅奇（Stephen Roac）等人在香港仔出席「香港中美論壇2025」時發表演講。（香港中美論壇提供）

不點名指有批評者對中國有偏見

黃偉綸指，香港是「一國兩制」下的國際金融中心，享有國家的堅實支持，同時與世界各地保持緊密聯繫。他強調香港擁有高度開放和國際化的市場、深受信賴的普通法制度、與全球市場接軌的監管標準、資訊和資金的自由流動，以及簡單低稅制。「這些都是全球投資者最為重視的核心價值，令香港成為企業拓展業務的理想地。」

財政司副司長黃偉綸（夏家朗攝）

他不點名指一些批評「既無證據支持，亦不符事實」。他稱將繼續團結社會各界，全力推進建設「四中心，一高地」，即國際金融、航運、貿易、創新科技中心，以及國際高端人才高地；金融方面，會持續提升市場效率，擴大善用離岸人民幣和內地國債的措施，並大力發展金融科技、數字資產，以及綠色和可持續金融。

黃偉綸說會全速編制香港的首個五年規劃，主動融入及服務國家發展大局，因地制宜發展新質生產力，並加速推進經濟及金融的高質量發展。