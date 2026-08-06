中美AI競賽｜DeepSeek一改中企做法　大加服務費　為巨額投資舖路

據《彭博》報道，內地人工智能（AI）企業DeepSeek計劃大幅提高其AI服務的價格；此舉在內地科技業行相當罕見。內地科技公司一向以激進的低價策略，對美國競爭對手形成壓力。



DeepSeek，僅用3年時間成長為價值3400億元人民幣的獨角獸，躋身全球獨角獸前15名。（GettyImages）

與美模型相比DeepSeek更具成本優勢

這家總部位於杭州的公司近日成為高性能AI工具成本議題的焦點，其V4 Flash模型證明足以與世界頂尖產品競爭，但價格僅需幾美分，美國競爭對手同類產品的收費高達數美元。DeepSeek的定價遠低於AI模型市場的一般水準，甚至催生出所謂的「DeepSeek危險區（DeepSeek danger zone）」概念，意指價格較高或能力較弱的模型可能因此失去競爭力。

DeepSeek周四（6日）向用戶發布的通知未具體說明漲幅，僅表示漲幅顯著，並敦促用戶提前做好規劃。該公司目前對每1百萬個輸入Token收取0.14美元，對每1百萬個輸出Token收取0.28美元；Token用於衡量AI模型讀取與生成內容的工作量。

deepseek logo（depseek）

DeepSeek在內地競爭對手月之暗面的Kimi K3服務，每1百萬個輸入Token和輸出Token的定價分別為3美元和15美元。Anthropic最先進的Fable 5服務，每1百萬個輸入Token和輸出Token的定價分別為10美元和50美元。

彭博上周報導，DeepSeek計劃在內蒙古建造一個大型數據中心，作為取得1吉瓦AI算力計劃的一部分，並可能向其他公司租賃額外算力。它需要籌集資金，以支應這種耗資巨大的項目。Nvidia行政總裁黃仁勳先前估計，一座配備最先進AI加速器、規模達1吉瓦的數據中心造價約為500億美元；不過，內地建置這類設施的成本通常低於美國。