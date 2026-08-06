內地AI原生APP用戶量排行｜DeepSeek未進前二　冠軍月活用戶近4億

Quest Mobile發布2026上半年AI原生APP用戶規模榜單，統計2026年6月獨立AI應用月活躍用戶數據。



第一名豆包歸類AI綜合助手賽道，6月月活（MAU）3.82億，斷層領跑全榜單。

第二名同為綜合助手的千問月活16,718.43萬，豆包用戶體量接近千問2.3倍，頭部優勢十分穩固。

第三名DeepSeek屬於AI搜索引擎賽道，月活12,981.94萬，是榜單裏唯一擠進前三的搜索類AI應用。

榜單前四名裏，綜合類AI助手佔據三個席位，第四名元寶月活4,984.11萬，第五名為專業財稅AI工具螞蟻阿福，月活2,896.86萬。

能明顯看出，全能型通用AI軟件更貼合大眾日常需求，用戶體量遠高於垂直細分AI產品。

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榜單6到10名全部是細分賽道產品，第六名豆包愛學主打學科教育，月活1,943.81萬；第七名即夢AI聚焦圖文創作設計；第八名LoveKey做AI社交互動。

第九名Kimi是綜合助手，月活729.46萬；第十名快對AI面向學生刷題輔導。垂直AI工具受眾更精準，但用戶規模很難突破千萬級門檻。

綜合助手賽道一共四款產品上榜，豆包、千問、元寶、Kimi，頭部兩款和尾部兩款用戶體量差距懸殊。

豆包、千問憑藉全面功能覆蓋學生、職場、普通日常人群，不管是寫文案、做規劃、解答問題都能適配，自然積累海量用戶。

而Kimi更偏向長文本閱讀，使用場景受限，月活不足千萬。

細分賽道各有固定受眾，教育類、設計類、財稅類AI只吸引特定人群，很難實現全民普及。

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榜單備註特意說明，本次統計剔除手機廠商預裝AI助手，只算用戶主動下載安裝的獨立APP，數據更能反映大眾主動選擇偏好。

從這份榜單能看出內地AI市場格局已經定型，通用綜合AI牢牢佔據主流，豆包依靠完整功能與廣泛落地場景形成斷層優勢，短期很難有競品追上3.82億月活的體量。

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