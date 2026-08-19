政府公布新一批銀色債券發售詳情，每手1萬元，年期3年。每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，保證息率為4.25厘，高於上一批銀債的3.85厘，為歷來第二高。



今批目標發行額為500億元，會視乎認購反應，最終可增至550億元。以十手（10萬元）計，老友記3年累計穩袋12,750元。各大銀行及證券商料陸續推出認購優惠，《香港01》將不斷更新。



第十一批銀色債券﹙2026年﹚安排詳情︰ 合資格申請者 於1967年或之前出生並持有有效香港身份證的市民 發行年期 3年 申請價 最少1手﹙每手1萬港元﹚ 發行額 500億，可進一步提高至最多550億港元 配發機制 按循環機制配發；每位申購者最多可獲配發100手 利息 每 6 個月按下列較高者付息一次： (1) 浮息：與通脹掛鈎的部分；(2) 定息：4.25厘 認購期 8月21日（五）上午9時至9月4日（五）下午2時結束 申請方式 透過配售銀行或指定證券經紀提出申請。 發行日 9月15日（二）

銀色債券2026｜各大銀行及證券商認購優惠

滙豐︰保證息率具備相當吸引力

滙豐為香港特別行政區政府第十一批銀色債券（Silver Bond）的聯席安排行及配售銀行。

該行稱，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。滙豐會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

滙豐資本市場及證券服務部香港區主管黃子卓表示：「現時孳息曲線已反映市場對政策利率走勢的預期，即使較短年期的存款利率有機會上升，新一批銀債的保證息率在比較下仍然具備相當吸引力。不少年長投資者著重資產流動性及可預期的回報，銀債正好在兩者之間取得平衡。」

渣打香港︰客戶獲豁免多項認購銀債費用

渣打香港稱，為歡迎香港特區政府推出新一批銀色債券，該行將為認購相關債券的客戶提供多項收費豁免，包括手續費、提前贖回、託管服務、代收利息、贖回到期債券。客戶可透過網上銀行及分行遞交認購申請。

渣打香港財富方案業務主管何文俊表示﹕「市場不明朗因素依然存在，包括環球利率走向、通脹前景及地緣政治風險等，或令投資者對低風險及穩定收益產品的需求持續上升。新一批銀色債券保底息率達4.25厘，對追求穩定回報的長者具吸引力，預計是次認購反應熱烈。同時，相關債券將用於推動基建項目融資，為本港基建發展注入新動力。」

周國晶表示，今年很大機會超過30萬人申請銀色債券。(湯致遠攝)

中銀香港︰相關認購費用全免

中銀香港表示，客戶在認購期內，可透過中銀香港手機銀行、網上銀行、認購熱線及全線分行認購是次銀色債券，相關認購費用全免，包括豁免0.15%認購手續費、保管費、轉入轉倉費、轉出轉倉費、代收利息費；以及不設存入費、提早贖回費及到期贖回費。

中銀香港個人金融產品部總經理周國昌表示，過去多批銀債均有逾30萬人認購，且不斷有新客及「捧場客」，加上4.25厘保底息及靈活贖回機制，「今年很大機會超過30萬人申請」。他建議市民「量力而為」，若流動性許可，可考慮認購20至30手。

恒生︰豁免全部費用

恒生銀行（「恒生」）為方便長者客戶於 8 月 21 日（星期五）開始認購第11 批銀色債券，提供全方位線上線下認購渠道，並豁免全部費用，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、提前贖回手續費、債券轉入費、債券轉出費 。

恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示：「考慮現時市場利率及投資氣氛﹐新一批三年期銀色債券提供4.25厘保證息率，對追求穩定收益和低風險的長者客戶具吸引力。」

恒生稱，銀債對追求穩定收益和低風險的長者客戶具吸引力。（鄭子峰攝）

工銀（亞洲）推「七免」優惠

中國工商銀行（亞洲）稱，全力支持香港特區政府發行新一批銀色債券，特別推出七大費用豁免（「七免」）優惠，讓更多銀齡族受惠於銀色債券的穩定投資回報。

由2026年8月21日至2026年9月4日（「認購期」），合資格客戶透過中國工商銀行（亞洲）的網上銀行或親臨分行申請認購銀色債券，可獲豁免七項收費，包括認購手續費、代收利息費、贖回費（到期及提早）、存入費、託管費、轉入費及轉出費。

政府是次發行的新一批銀色債券，保證息率達4.25厘，為歷來第二高，加上息率較現時普遍港元定期存款利率為高，為追求穩健收息的銀齡族提供具吸引力的投資選擇，估計整體認購反應理想。

信銀國際︰推出「七免」優惠

中信銀行(國際)就新一批銀色零售債券推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

中信銀行(國際)個人及商務銀行業務財富管理執行總經理吳兆龍表示，銀色債券發行人為香港特別行政區政府，投資產品風險較低，加上投資者可選擇提早贖回以取回本金金額加累計利息，靈活性高。在當前利率走勢及通脹預期充滿不確定性的宏觀環境下，新一批銀色債券保證息率不少於4.25%，較上一批為高，相信對尋求穩定收入的中長線投資者而言有一定吸引力。

建行亞洲︰提供「七免」優惠

建行(亞洲)表示，客戶在認購期內，透過手機 / 網上銀行、致電客戶經理或親臨建行(亞洲)任何一間分行認購新一批銀色債券，可享以下「七免」優惠： ✓ 豁免認購手續費 ✓ 豁免存倉費 ✓ 豁免代收利息費 ✓ 豁免到期贖回費 ✓ 豁免提早贖回手續費✓ 豁免存入費✓ 豁免提取費。

OCBC華僑銀行香港︰推出「7項全免」

今批銀色債券的保證息率由去年的3.85%上調至4.25%，進一步提升產品對長者投資者的吸引力。OCBC華僑銀行香港期稱，望透過全方位費用豁免，協助客戶把握投資機遇，同時支持香港基建發展。

合資格客戶可於 8 月 21 日上午 9 時至 2026 年 9 月 4 日下午 2 時期間，親臨OCBC華僑銀行香港任何分行申請認購銀色債券，並可享 7 項費用豁免，包括認購手續費、托管費、 代收利息費、提前贖回費、轉入費、轉出費及到期贖回費。

上商推「七免」優惠

上海商業銀行推出銀色債券「七免」優惠，包括認購手續費、保管費、代收利息費、轉入債券之費用、轉出債券之費用、提前贖回費及到期贖回費。

上海商業銀行高級副總裁兼投資產品部主管陳彥希表示，新一批銀色債券息率與本地通脹掛鈎，保證息率達4.25厘，投資年期3年。持有人亦可選擇隨時向發行人提前贖回。銀色債券靈活性大，預計今次銀色債券能夠吸引尋求穩定回報的銀髮一族參與認購。

耀才推銀色債券「12項全免」優惠

耀才新舊客戶尊享「12項全免」優惠，包括利息、按金、認購手續費、存入費、存倉費、平台費、代收股息手續費、提早贖回費、到期贖回費、不動戶費、轉倉費及託管費。

耀才證券執行董事兼聯席行政總裁許繹彬表示，據統計顯示，香港銀髮族投資作風通常較為穏健，大部份會將資金分配至定期存款、收租、投資股票及基金市場等；而銀色債券推出至今，一直廣受銀髮族歡迎，原因是每次均能夠提供三年期的固定保證年息率。而今次政府發行的銀債不論獲分配的金額大小，人人均可享有4.25%的保證息率，相較當前銀行12個月港元大額定期存款（僅約2.5%至3%）利率還高，固此，是次銀債一定會吸引大量合資格人士參與。建議市民可以依照個人能力，認購30到50手銀債，務求獲得最大配額，而預計最終認購金額和人數將超越去年，有機會突破40萬人認購。

富途推出「九免」優惠

富途推出銀債「九免」優惠，包括豁免申購手續費、申請手續費、托管費、不動戶費、轉入費、轉出費、代收利息手續費、提早贖回費及到期贖回費。除此之外，更於全港 13 間實體店特設排隊快線予銀髮族並提供一對一專人開戶及專屬優待服務服務，讓不熟悉線上操作的銀髮族可直接到門市由專人協助認購。除了實體店，富途同時提供線上24 小時客服支援，從線上到線下全天候支援銀髮族完成相關認購程序。

富途證券首席分析師馮文慧表示，去年銀債認購人數逾37萬份創紀錄，在美息見頂難升、港元利率偏穩的環境下，銀債4.25厘保底息提供高確定性的穩定回報，對追求低風險收益的銀髮族具明顯吸引力，今年料持續火熱。加上銀債設有通脹掛鈎機制，若本港通脹升溫，實際派息可高於保底水平，提供額外上行保護；目前美國聯邦基金利率區間為3.50%至3.75%，7月CPI略回落，市場預期9月按兵不動概率近七成，不過加息周期接近尾聲。銀債保底息高於美國政策利率上限50個基點，且鎖定3年，即使年內再加息25基點，銀債息率仍具緩衝。

富途證券董事總經理謝志堅表示，富途證券一直致力推動金融科技普及，亦重視兼顧不同年齡層的用戶需求。於香港各核心區域設立的線下分店不僅優化了線上線下的服務閉環，更為銀髮一族提供了專屬數字化陪伴。分店內的專業團隊面對面為長者提供耐心的手把手教學，協助他們克服「數字鴻溝」，讓長者們安全、輕鬆地體驗科技帶來的財富管理便利。

花旗銀行︰七項費用豁免優惠

花旗銀行表示，為配合香港特區政府推出新一批銀色債券（Silver Bond），將繼續為客戶提供多項費用豁免優惠。

合資格客戶可於認購期（2026年8月21日至2026年9月4日）內親臨指定分行遞交銀色債券認購申請，並享費用豁免優惠包括︰豁免認購手續費（0.15%）、豁免存倉費、豁免代收利息費、豁免到期贖回費、豁免提早贖回手續費、豁免存入費及豁免轉出費。