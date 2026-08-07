全球黃金大戶人行助香港撼星洲！　據報增加在港存放黃金儲備

本港大力打造「黃金港」，獲中央支持。彭博引述知情人士稱，中國央行增加在香港的黃金存放，此舉可能助力支持香港成為主要的黃金交易中心。香港黃金中央清算及結算系統上月開展試營運，該機制包括一個新基準，是加強香港在全球價格發現方面作用的關鍵一步。值得一提，新加坡也計畫推出黃金交易系統。



中國央行過去幾個月據報已在香港增加黃金存儲。（資料圖片）

黃金儲備從倫敦遷到香港 料將持續

知情人士表示，中國央行過去幾個月已在香港增加黃金存儲。他們補充稱，中國央行一直在將部分黃金儲備從倫敦轉移回國，而最新舉動將會加速這一長期趨勢。

知情人士稱，將黃金儲備從倫敦遷移到香港的趨勢料將持續。

全球許多央行選擇將部分黃金儲備存放在倫敦，這裡是全球的主導黃金市場，各國可以通過向商業銀行出借黃金的方式來積極管理儲備。儲備中的大量黃金也是一個重要的流動性來源。

不過，近年來包括印度和塞爾維亞在內的一些國家央行基於安全或政治因素將部分海外黃金運回國內。中國央行是全球最大的官方黃金買家之一，6月連續第20個月買入黃金，增持幅度創2023年10月以來最大，持有7,544萬盎司黃金。

中國央行助港一臂之力

中國央行將更多黃金轉至香港存放，表明對上月啟動試運行的黃金清算系統的支持。該機制包括一個新基準，是加強香港在全球價格發現方面作用的關鍵一步，也給既有中心以及區域競爭對手新加坡帶來了挑戰，新加坡也計畫推出黃金交易系統。

中國央行行長潘功勝在7月的正式啟動儀式上表示，央行將繼續提高國家外匯存底在香港的資產配置比例，重申了他在2025年初的承諾。

香港還邀請其他中央銀行也將參與清算系統，關注已參與北京「一帶一路」倡議的國家。這是中國持續致力於成為外國黃金儲備托管人的努力的延伸，柬埔寨據悉已接受提議。