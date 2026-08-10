藥明康德飆半成　被美國防部列涉軍企名單　暫獲法院「攔住」

藥明康德(2359)公布，有關就美國國防部將公司列入國防部1260H名單的認定("1260H認定")所提起之訴訟，並獲批初步禁令暫緩美方限制認定。受消息帶動，該股升逾半成，最新報202.2港元。

藥明康德公告稱，強烈反對該項錯誤的1260H認定，並已採取法律行動以保護公司以及我們的股東、員工、合作夥伴及客戶的利益。繼於2026年6月11日對國防部提起訴訟後，公司於2026年6月29日向美國哥倫比亞特區聯邦地區法院(「法院」)提出了初步禁令動議，尋求禁止國防部執行、實施1260H認定或依據1260H認定採取任何其他行動。法院就該項動議在2026年7月22日進行了聆訊。

公告又指，美國時間2026年8月7日，法院就公司的初步禁令動議作出了裁決。「我們歡迎法院批准我們所申請之初步禁令的裁決。該裁決使本公司在挑戰1260H認定的司法程序期間免受該認定所帶來的即時不利影響。我們始終相信，事實在客觀公正的司法審查後終將彰顯。」

與此同時，藥明康德稱，公司業務全面保持正常運作，將繼續堅定不移地聚焦客戶，持續不斷地提供客戶所需要的高質量服務和支持，造福全球病患。