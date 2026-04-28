藥明康德飆15%　首季多賺27%　大摩︰公司上季業績優預期

藥明康德（2359）首季多賺27%，刺激今日（28日）早段曾升17.4%，高見148元，最新報145.3元，升15.3%，成交額為14.86億元。



藥明康德公布，今年第一季盈利46.52億元（人民幣‧下同），按年增長26.68%，每股基本盈利1.59元。

期內，營業收入124.36億元，按年升28.81%，其中持續經營業務收入增長39.4%。截至上月末，公司持續經營業務在手訂單597.7億元，上升23.6%。

圖為2017年4月19日，美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳內顯示摩根士丹利（Morgan Stanley）的標誌。（Reuters）

摩根士丹利報告指出，受惠於盈利預測及業績指引上調，預計藥明康德股價在未來30天內將上漲。

大摩表示，根據藥明康德年報發布的最新指引，今年持續經營業務營收增長預計為18%至22%。該行認為，首季業績的表現預示該公司極有可能突破這一增長區間。

大摩指出，藥明康德首季業績表現超過該行預期15%至20%，主要驅動力來自小分子研發與生產（D&M）板塊，其營收按年增長達80%。

花旗形容，今次是藥明康德在後疫情時代最出色的首季業績，相信主要受旗下可用於治療糖尿病的口服GLP-1藥物「Orforglipron」在美國上市驅動。