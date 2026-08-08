藥明康德遭美國防部列入「中國軍工企業名單」　美法官頒令阻止

美國一名聯邦法官駁回了美國國防部將中國生物科技巨頭藥明康德列入「中國軍工企業名單」的決定，原因是缺乏事實證據支持。



路透社報道，美國聯邦地區法官博斯伯格（James Boasberg）周五（8月7日）簽發命令，阻止國防部執行今年6月將藥明康德列入黑名單的決定。

博斯伯格在裁決中指出，給企業貼上「中國軍工企業」的標籤，便向外界傳遞「避而遠之」的訊號。自從被列入名單後，藥明康德的客戶與供應商紛紛取消合約或終止長期合作關係，並將業務轉移給了競爭對手，給企業造成了實質性的商業損害。

2008年9月28日，圖為美國國防部五角大樓（Pentagon）的鳥瞰圖。（Reuters）

不過，博斯伯格同時表示，上述裁決並不意味著藥明康德將被永久移出清單，美國國防部仍可依據更充分的證據重新作出認定。

裁決出爐後，藥明康德發表聲明表示歡迎，稱此舉「解除了公司在訴訟期間因國防部決定而面臨的直接負面後果」。公司發言人強調：「我們相信，正如我們在法庭文件中展示的事實那樣，在經過客觀公正的司法審查後，事實終將勝出。」

在早前的庭審中，藥明康德稱，將公司認定為中國軍方企業的決定是「武斷、反复無常且缺乏事實依據」，純粹是「政治壓力的產物」。

藥明康德早前發公告，強調公司並非中國軍工企業。

藥明康德說，公司在美僱用了約450名員工，服務超過1,000家美國客戶，且去年的總收入中約有70%來自美國客戶，大多數董事會成員和高階主管均為美國公民。

美國國防部今年6月8日宣布，將包括藥明康德在內的十多家中國科技、生醫藥及光電企業列入「中國軍工企業清單」（即1260H清單）。雖然被列入清單不代表受到製裁，但國防部將不得與名單上的公司簽訂合同，並從2027年起全面禁止透過第三方購買其產品或服務。

本文獲《聯合早報》授權轉載

