上半年22%騙案涉長者　滙豐推防騙聯盟　情境案例提醒老友記

上半年22%騙案涉長者，大行滙豐推防騙聯盟，增加老友記防騙意識，措施包括透過情境案例，引導長者辨識常見詐騙套路。



滙豐香港推出社區教育項目「防騙聯盟」，與香港明愛及本地社企「歷耆者」合作，編纂及分享一系列防騙寓言，提高銀髮族防騙意識及了解認知障礙。首場活動已圓滿舉行，獲100名長者參與。

據該行數字顯示，以金額計算，今年上半年銀行錄得的騙案當中，逾五分一（22%）涉及長者。

「防騙聯盟」為滙豐完善長者及認知障礙友善銀行服務的舉措之一。滙豐義工透過情境案例，引導長者辨識常見詐騙套路；項目預計讓逾500名長者受惠。認知障礙亦是滙豐提升長者銀行服務的重點範疇；「防騙聯盟」亦設有認知障礙分享環節，介紹常見徵狀及照顧者的需要。

滙豐義工透過情境案例，引導長者辨識常見詐騙套路。

今年稍後陸續公布其他相關措施

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務零售及理財產品分銷主管甄文輝表示：「滙豐香港服務逾180萬名長者客戶，保護其財產以安享晚年，是本行『社區銀行』服務的重要一環。除了持續改善長者銀行服務，滙豐亦一直普及防騙教育。透過『防騙聯盟』，我們希望將防騙技巧變得更貼地入腦、並鼓勵長者們向親朋好友們分享寓言，更容易將所學在日常生活中運用。」

滙豐又稱，隨「防騙聯盟」推出，將於今年稍後陸續公布其他相關措施，包括完善分行設施及費用減免等，以合乎《長者友善銀行服務指引》所述標準。

現時，滙豐已設有一系列長者及認知障礙友善措施，包括全線分行無障礙設施、數碼大使及社區關愛櫃檯等；服務方面，完善前線團隊「長者及認知障礙友善」培訓，全面提升相關服務水平；長者客戶亦可透過安悅自主個人戶口（BBAI）及智安存戶口（Money Safe）以準備將來及鎖定存款，減低詐騙風險。