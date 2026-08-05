投行觀點｜滙豐放榜後連跌2日　瑞銀直指回購規模遠遜預期

滙豐（0005）周二（4日）公布第二季業績，稅前利潤按年增60%至101億美元，派10美仙股息，另宣布進行10億美元回購。

滙豐公布業績後，股價連跌2日，收市報162.1元，跌2.6%，成交額為37.84億元。



瑞銀發表報告指，滙豐第二季度經調整稅前利潤按年增長13%至103.4億美元，較市場高出5%，主要受收入優於預期帶動。公司宣佈派發每股10美仙中期股息，並重啟最多10億美元的股份回購計劃，惟金額遠低於瑞銀原先預期的約20億美元。

滙豐管理層料全年淨利息收入460億美元

滙豐管理層更新2026年全年指引，銀行淨利息收入指引由約460億美元上調至至少460億美元。瑞銀認為，雖然滙豐上半年趨勢強勁，但回購規模及銀行淨利息收入指引上調幅度均遜於該行預期，且三年目標未有調整，相信今日不會促使市場重新審視其財務前景。該行維持滙豐「中性」評級，目標價1,520便士，相當於2027年預測市盈率11.5倍、有形市賬率2.2倍。

中金發表報告指出，滙豐次季業績全面好於市場預期。第二季經調整營業收入按年增長7.8%，優於市場一致預期2.3%，主要受淨利息收入上升及財富管理業務增長帶動；經調整稅前利潤按年大幅上升12.9%，優於市場一致預期4.2%。

中金稱滙豐季績勝市場預期

中金表示，滙豐第二季經調整淨利息收入按年增長8.7%，按季增長3.5%，優於市場一致預期1%；經調整淨息差按季微升1個基點至2.03%。資產負債表持續擴張，客戶存款按年增長6%，貸款淨額按年增長4%，存款增長主要來自英國及香港的商業及零售存款，以及對公銀行的全球支付解決方案及證券服務新獲客；貸款增量則來自商業借貸、按揭貸款、全球貿易解決方案及基建融資需求。

滙豐基於存貸款穩定增長及當前利率環境，上調全年淨利息收入指引至至少460億美元，並維持2028年前有形股本回報率（RoTE）均為17%以上的指引。管理層透露，透過集團架構簡化，上半年已實現17億美元（年化）的成本節省，並將全年節省目標由15億美元上調至20億美元；重組費用維持18億美元預期不變。此外，公司宣佈重啟最多10億美元的股份回購計劃，並派發每股10美分的中期股息，重申維持50%的派息率。

中金指出考慮到營收及淨利潤全面好於預期，小幅上調滙豐2026年營收預測1.7%至745億美元，上調2027年營收預測2.7%至785億美元；上調2026年歸屬母公司淨利潤預測4.6%至290億美元，上調2027年淨利潤預測6.2%至320億美元。該行維持目標價171港元不變，對應約3%上行空間，維持「跑贏行業」評級。

此外晨星在報告內指出，維持對窄護城河的滙豐公允價值158元。

晨星預計作為亞洲領先的財富管理機構之一，滙豐將受益於該地區的結構性財富增長。晨星預計在資產管理規模增長和產品滲透率提高的推動下，2026年至2030年間，滙豐的平均收入增長將達到6%。

滙豐第二季稅前利潤（不計重大項目）同比增13%，主要得益於銀行業務淨利息收入及財富管理費用收入強勁增長。有形權益年化報酬率達19.5%。同時宣佈10億美元的股票回購。

滙豐調整了業績指引，以反映銀行業務淨利息收入（NII）的溫和增長和更大重組節省，但公司對中期增長目標保持不變。

晨星﹕滙豐更新業績指引反映港貸款重拾增長

晨星有更新對滙豐的假設以反映最新業績，但對盈利預測的影響微乎其微。預計滙豐將面臨更有利的利率環境，因為該行認為聯儲局將降息延後到2027年。更新後的預測也考慮香港貸款活動在經歷幾季的疲軟需求後出現反彈，貸款增長略有增強的預期。出售埃及零售銀行業務的3億美元收益(料明年下半年完成)，則對估值影響有限。