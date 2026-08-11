TVB 急升逾7%　「撈過界」夥基金拓AI算力　選址將軍澳工業邨

無綫集團(TVB)(0511)「撈過界」夥基金拓AI算力，股價急升7.5%，現報2.78元。



無綫集團公布，集團與基滙資本關聯公司Triton Square Limited訂立一份協議綱領，內容有關擬成立一家新合營公司，以於香港提供作人工智能(AI)相關用途的先進算力服務。目標是使項目首階段第1A期(計劃算力約為1萬PetaFLOPS)自2027年第四季起投入運作。



基滙資本向合營公司 投最高20億股本投資

據通告，合營公司的普通投票權股份建議由無綫集團及基滙資本分別持有51%及49%。

無綫集團表示，合營公司將規劃、指導及資助集團在將軍澳工業邨的企業園區內開發新的算力設施。合營公司將於該等算力設施內(直接或間接透過聯屬公司)採購、配置及營運圖形處理器及中央處理器等算力設備，以按訂購模式向外部第三方客戶，以及集團成員公司提供與人工智能相關的先進算力服務。

於簽署協議綱領後，無綫集團與基滙資本將致力於2026年下半年內簽署正式協議，以成立合營公司並開始實施項目。項目將於未來數年分階段實施，資金來源包括基滙資本向合營公司投入最高20億元的股本投資、項目銀行融資及無綫集團內部資源。目標是使項目首階段第1A期(計劃算力約為1萬PetaFLOPS)自2027年第四季起投入運作。

無綫集團稱，正向相關政府機構申請推行及實施項目的批准。另外，集團與基滙資本亦正與包括中電控股，以及多家國際及國內算力設備供應商分別就擬建算力設施的電力供應，以及採購圖形處理器及其他相關硬件以提供先進算力服務進行討論。雙方亦正為合營公司組建專家及專業人士團隊，以推動項目發展。

基滙或購無綫集團新股份

就與基滙資本整體的合作建議，基滙資本有可能按無綫集團與其未來達成之協定的條款認購無綫集團的新股份、認股權證或可換股票據(或其組合)。基滙資本認購任何新股份或股份掛鈎證券，將須待多項事項達成後方可作實，包括簽署正式協議以成立合營公司並開始開發算力設施；遵守上市規則的所有適用規定，包括取得公司股東批准。

另外，於7月15日，無綫集團及基滙資本與一家領先的全球科技集團就其訂購先進算力服務訂立意向書。雙方正就擬向該集團提供的服務的技術及商業事宜進行磋商。各方亦正共同探討不同的採購及融資方案，以取得將構成擬向該集團提供按訂購模式服務的算力設備。各方預期於2026年下半年內簽署正式協議。

無綫集團表示，正推進相關計劃，作為其由傳統電視廣播機構向數碼時代多元化媒體公司持續升級轉型的一部分，並藉此拓寬收入來源，預期未來數年公司對算力資源的需求亦將會上升。此外，公司正探索可以讓外部內容創作者利用其龐大的內容庫及進而提升內容製作效率的潛在人工智能工具及服務。集團作為日後的重要使用者，項目將成為推動公司轉型的重要助力。透過開發項目，亦期望在香港及地區將人工智能推動到媒體內容創作及製作領域的前沿地位中發揮領導作用。

不過，無綫集團也稱，正就上述潛在發展與各相關方落實正式協議。與此同時，協議綱領及意向書均屬非具約束力性質。