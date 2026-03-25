TVB許濤揭公司改名原因　電視廣播非唯一業務　IP講求爆款非靠量

TVB電視廣播（0511）公佈全年業績，去年股東應佔溢利5,928.9萬元，2024年同期則虧損4.9億元。此外公司建議將公司英文名稱由 「Television Broadcasts Limited」更改為「TVB Limited」，並將中文名稱由 「電視廣播有限公司」更改為「無綫集團有限公司」。



公司今年不計劃派息，TVB表示會繼續節省開支，優化運營策略，不派息是基於現狀的考慮，同時因為去年賺到錢，相信賺錢趨勢維持，公司短期也無重大融資計劃。

許濤表示，今次改名是對於管理模式、成本與收入結構、發展方向的綜合考。(鄭文玥攝)

解釋改名原因 電視廣播非日後唯一依賴業務

公司行政主席許濤表示，今次改名是對於管理模式、成本與收入結構、發展方向的綜合考量，「無論幾成功都要與時並進」。電視廣播的業務雖然重要，但肯定不是唯一的業務，也都不是日後可以依賴發展的業務，如今新媒體形式多，變化快，TVB的品牌和IP效應是最重要的，將會注重保護和經營，不過具體更名還需要得到股東會的批准。

此外，他提到時下許多合作，都是對方看重TVB這個品牌的IP效應，甚至與政府也有討論，開放將軍澳廠房作為旅遊景點，相信很快會有消息公佈。

另外公司在業務增長方面，同樣強調IP的功效，希望不依靠數量取勝，而是打造「爆款嘢」，包括設計與IP有關的產品乃至主題公園。

內地業務下滑 擬進軍短劇市場彌補

在中國內地的業務發展方面，公司去年由於合拍劇產量減少及整體市場活動放緩，該業務收入下滑27.1%至6.2億元，分部EBITDA減少41%。財務總監李福來坦言，「中國大陸嘅業務要難做啲」。

公司指出，目前有5部合拍劇正處於不同的製作階段，並預計於今年推出。雖然公司對中國內地合拍劇的前景仍持審慎態度，但預期該業務的收入按年將會持平或有所增加。除卻長劇，公司亦積極推進短劇的作品，包括合作內地短劇平台紅果。李福來表示，公司的影響力輻射大灣區，現在是大灣區排第一的電視台，每個月的觀眾量有2,450萬。

《正義女神》拍攝全新宣傳片。（公關提供）

料數字媒體廣告收入 成今年增長動力

此外，TVB表示儘管內地業務存在下滑，但例如香港的廣告收入就表現靚麗，電視廣播分部EBITDA增長226%至2.2億元；主要由於來自廣告客戶的收入增加15%至16.5億元。

公司預計，儘管廣告客戶在面對複雜的形勢下將保持審慎態度，但電視廣播分部的廣告收入今年將保持溫和增長。在數字媒體分部方面，公司將持續透過積極管理及制定內容策略，提升香港數字資產的觀看量及與觀眾的互動量，預期來自數字媒體業務的廣告及其他收入，將成為集團今年的主要增長動力。

此外，公司亦希望吸引內地廣告來港，同時透過推出跨平台財經服務、社交媒體的IP作用等，刺激增加收入。

AI助力降本增效 強調打造「爆款」

AI應用方面，市場擔憂會因AI的衝擊而裁員，許濤就表示就算沒有AI，也會不斷考慮調整人手，AI的更大作用是打造「爆款」，而非「鬥量」。

此外，公司亦指出AI可幫助降本增效，例如早先拍攝車禍等片段，需要申請監管許可，封鎖路段實拍犧牲車輛，但是如今可以通過AI幫助，大幅縮減成本，同時提升安全性。