新加坡上調全年增長預期至最高5.5%　AI熱潮抵銷地緣風險

AI熱潮蓋過地緣陰霾，星洲經濟預期獲上調。彭博報道指，新加坡再次上調今年經濟成長預期至最高5.5%，原因是人工智能熱潮帶動貿易成長，抵消了中東持續衝突帶來的拖累。



新加坡貿易與工業部周二表示，預計2026年國內生產毛額成長4.5%至5.5%，高於今年2月在伊朗戰爭爆發前給出的2%至4%預測區間。這也是官方第二次上調經濟成長展望。此次上調正值新加坡第二季度GDP同比成長5.9%，高於政府初步估計的5.7%，也高於彭博調查所得5.8%的預估中值。不過，這一增速低於今年第一季度的6.3%。

貿工部在聲明中表示：「全球人工智能投資熱潮強於預期。預計今年餘下時間，人工智能相關資本支出將進一步加速，從而提振融入全球科技價值鏈經濟體的成長前景。」

數據公佈後，新加坡元兌美元基本持平，報1.2803。

資料圖片：AI熱潮蓋過地緣陰霾，星洲經濟預期獲上調。

報道指出，這個高度依賴貿易的城市國家正同時受到科技熱潮和伊朗戰爭影響。全球AI投資激增帶動科技相關出口成長，而原油價格上漲則衝擊高能耗行業。

上季度，製造業和躉售貿易成為經濟成長的主要引擎，分別成長12.5%和8.3%。強勁的AI需求帶動了新加坡電子、精密工程及機械行業的發展。強勁的信貸成長也推動金融和保險業擴張。除餐飲業外，所有服務業均實現成長；餐飲業上季度萎縮1.5%，部分原因是遊客到訪人數減少。

貿工部在聲明中表示：「中東衝突對經濟造成的影響也低於最初預期。」該部門指出，石油庫存釋放以及替代能源使用增加，在一定程度上抑制了全球能源價格上漲。

經季節調整後，新加坡經濟第二季度環比成長1.4%，高於1.2%的預估。

貿工部表示：「綜合考慮這些發展變化以及各經濟體第二季度GDP表現，新加坡今年的外部需求前景較5月份評估時已有所改善。」