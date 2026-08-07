教育共享｜人工智能走進校園　專家指表現提升不等於學習成效

「我們是否只是在將一個世紀前設計的教育系統自動化？」 這句發人深省的提問，在由「薯片叔叔共創社」主辦的「學校領導人工智能戰略轉型工作坊」上引起了強烈共鳴。隨著教育局近年大力推進數字教育，AI 已經從科技噱頭變成了學校不可迴避的必修課。然而，在教學法、私隱合規與資源採購等多重挑戰下，本港學校到底面臨著怎樣的真實轉型困境？



就業市場海嘯引發教育範式轉移：「AI + X」成關鍵

工作坊的開幕論壇赤裸地揭示了教育轉型的迫切性。香港大學羅陸慧芬教授於會上分享了最近政府發放的驚人數字：香港的大學畢業生入職級別職位在過去 3 年中驟降了 60%，其中行政類職位縮減了 90%，資訊科技（IT）類職位也減少了 80% 以上。

左起：朱嘉添校長、羅陸慧英教授及胡錦遠博士就教育局《中小學數字教育發展藍圖》進行討論。

在這種高度自動化的職場浪潮中，單純的，我科技技能已經變成普通商品。羅教授指出，未來的核心競爭力屬於那些擁有「AI + X」能力的人— 也就是將跨學科的適應能力，與人類獨有的韌性、道德及同理心完美結合的複合型人才。明愛教育服務總監胡錦遠博士亦強調，學校在制訂 AI 素養政策時必須堅持「以人為本」，這不僅僅是技術安全防線，更是守護人類尊嚴的根本要求。

熱潮背後的冷思考

華南師範大學焦建利教授指出「教學法必須永遠引導科技術」，他特別警惕被稱為「AI 死亡之輪」的危險循環 - 即教師與學生純粹利用人工智能來取代真實的教與學，導致人類退化。「薯片叔叔共創社」董事鄭小康以他以往CIO的經驗，提醒與會者「如果你不了解業務需求，就不要搞自動化」。

華南師範大學焦建利教授指出「教學法必須永遠引導科技術」。

英國 Educate Ventures Research 創辦人 Rose Luckin 教授則提出了一條所有教育工作者都必須銘記於心的根本真理：表現的提升並不等同於學習成效的進步。學校管理層必須將焦點從「如何嚴查防範作弊」轉向「如何重新設計評估」；從關注學生「交了什麼功課」，轉向關注他們如何「展示」、「解釋」和「答辯」。她敦促校長們秉持「快速學習，審慎行動（Learn Fast, Act More Slowly）」的座右銘，將思維模式從「購買科技硬件」轉變為「提升內在能力」。

英國 Educate Ventures Research 創辦人 Rose Luckin 教授提出4D AI Strategy Framework。

前線校長吐露真實困境：三大核心隱憂與支援訴求

儘管學界普遍認同 AI 轉型的大方向，但前線學校管理層在實際執行上面臨巨大的操作壓力。

根據工作坊中與會學校領導人的深入探討，目前本港學界面臨最需要支援的三大範疇分別為：如何將 AI 有效整合至所有主要學習領域（KLA）及學科中；如何獲取並選擇真正「優質」且「相關」的數字教育學習資源；以及如何有效運用教育局發放的「智啟學教」撥款。

與此同時，校長們亦表達了三大核心隱憂：首先是「教師AI素養架構」，參加者指出學界不單需要學生的AI政策，也迫切需要一套為教師而設的守則，例如教師使用AI的合理界線為何、是否也應如學生般申報使用AI等；其次是「科技基建與成本」，校長們擔心在初始資助用罄後AI工具的可持續性、建立校本數據庫的昂貴成本，以及管理多個供應商解決方案的挑戰；最後是「網絡安全、數據保護與私隱」的隱憂。

亞馬遜雲端服務（AWS）的鄺業豪也提到，多數香港機構（包括學校）在部署 AI 時未有同步更新私隱管治，正面臨嚴格滿足《個人資料（私隱）條例》（PDPO）的監管與合規風險。此外，Makerbay Foundation 的陳思朗特別警惕學校，採購時要避免純粹的「LLM 套殼應用（LLM Wrappers）」。這類產品只是將公開的大型模型重新包裝，隱含著數據雙重洩露、價格虛高、性能縮水及責任模糊四大風險。

Kristina Cordero 博士建議學校採用 EVR的「全校 AI 戰略藍圖」。

落地指南：30-90-180 天的「全校AI戰略藍圖」

面對錯綜複雜的科技與管理難題，單一學校往往缺乏足夠的技術能力、預算和議價籌碼，此時辦學團體和多校聯盟便能發揮關鍵槓桿作用。

Rose Luckin 教授與 Kristina Cordero 博士建議學校採用 EVR的「全校 AI 戰略藍圖」，透過一個明確的 30-90-180 天路線圖分階段推進：

● 紮根戰略 ：定義清晰校本 AI 願景，並透過AI成熟度從目的驅動、倫理管治、領導力、團隊能力及科技基建五大支柱進行自評，找出核心發展領域。

● 精準出擊 ：以成熟基準線為依據，優先選取單一戰略切入點（如教師能力培訓），設計首個目標明確、通過安全測試的應用場景。

● 規模化前築防線：在全面推廣任何軟件部署之前，學校必須制定明確的管治政策、採購流程，並清晰列出「現階段不該做的事」。

AI 轉型的成敗，關鍵不在於學校購買了多昂貴的軟件或硬件，而在於學校建立了多強的團隊能力與體制防線。本港學校必須拉長視線、審慎布局，方能真正讓 AI 助力教育，而非侵蝕學與教的本質。