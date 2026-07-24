特朗普稱習近平將於9月24日訪美：將與對方討論人工智能議題

美國總統特朗普（Donald Trump）7月23日表示，中國國家主席習近平將於9月24日訪問美國，並指他屆時將與對方討論人工智能（AI）議題。



路透社23日報道，特朗普在美國環境保護署（EPA）總部發表講話時提及以上資訊，他表示：「習近平主席將於9月24日來訪，我上次在北京的時候，我們談到人工智能，我們還會再次談到它。」

2026年7月23日，美國華盛頓特區，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國環境保護署（EPA）總部發表講話。（Reuters）

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）同日稍早在記者會上，被問到有關中國企業以「蒸餾」（distillation）方式竊取美國AI技術的指控。她回應指，預計特朗普將在與習近平的任何會談中，提出對相關事宜的擔憂，

萊維特強調，這議題將是的特朗普政府的重要議題，美方正密切追蹤相關情況，並將持續確保美國在AI競爭中佔有主導地位。

中國國家主席習近平與美國總統特朗普2026年5月14日合影，當天兩人同遊北京天壇（REUTERS）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）21日曾表示，美國正在調查中國的AI模型是否存在竊取知識產權的行為，並揚言將在查核後對相關行為實施制裁。

美國白宮科技政策辦公室主任Michael Kratsios也於22日指控，中國人工智能企業月之暗面開發其最新的Kimi K3模型時，竊取了美國人工智能企業Anthropic先進大型語言模型Fable的技術。