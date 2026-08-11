境外保單收益徵稅消息發酵！　官媒調研︰赴港投保熱度急速降溫

內地據報開始對居民的境外保單收益徵收20%稅項，《上海證券報》報道，近日調研發現，受「香港保單收益徵稅」消息影響，一些消費者正重新評估赴港投保性價比。



報道引述多名香港保險營銷員指出，接到不少客戶諮詢徵稅的問題，明顯感受到市場正在降溫，加上人民幣滙率不斷升值，赴港投保的預期收益有所降低。

有在香港從業多年的保險經紀表示，他最近出單變少了，如果後續市場繼續降溫，他打算轉戰新加坡市場。

人民幣滙率不斷升值，赴港投保的預期收益有所降低。

業內人士估計，受稅收、滙率等因素影響，短期內消費者赴港投保將會降溫，尤其是投資型保險產品受影響更大。對於消費者而言，未來赴港投保應綜合考慮產品、滙率、合規、服務等多方面因素。

國稅總局︰並非新政策

內媒《財新》早前引述税務律師、商業銀行及本港保險業人士多方消息報道指，內地個別省市已存在徵税的案例，但尚不具「普遍性」，被徵稅個案亦沒有明確標準，並非只包括大額保單，可能取決於地方稅務當局接觸、處理數據的效率。

國家稅務總局相關司局負責人其後表示，根據現行《個人所得稅法》，中國稅收居民須就全球所得履行納稅義務，境外保險收益亦屬於應納稅所得範圍，「這並非新政策，更非專門針對香港保險市場，外界毋須過度解讀。」