內地對境外保單收益徵稅？ 許正宇稱用家會綜合考慮是否購買產品

內地稅務部門已開始對境外保單收益徵收20%個人所得稅。財庫局局長今日出席記者記者會時表示，不評論市場揣測，強調香港保險業應保持競爭力。



據內媒報導，內地稅務部門已開始對境外保單收益徵收20%個人所得稅，北京及杭州等地據報已啟動相關試點。消息觸發金融股大幅波動，友邦（1299）今日股價跌近6%，保誠（2378）及宏利（0945）亦顯著受壓。

友邦（圖源：友邦香港官網）

對於「內地對境外保單收益徵稅」傳聞，許正宇回應時表示，不同地方有不同稅務政策和執行情況，香港作為國際化金融中心，保險業務面向世界各地人士，一方面必須遵守法紀及稅法，另一方面要確保產品和服務持續具競爭力。

許正宇指出，香港作為國際化金融中心，保險業務面向世界各地人士，一方面必須遵守法紀及稅法，另一方面要確保產品和服務持續具競爭力。（湯致遠攝）

他強調：「一些傳聞也好，或者一些揣測也好，當然每一天都有，但同一時間更加重要的是我們要做好自己，確保面對不同的情況，我們的產品、服務在不同的金融領域都是持續競爭力，這方面我們是有信心的。」

被追問傳聞是否屬實、以及與內地監管部門的溝通情況時，許正宇未有直接確認或否認，僅表示相關報導的基礎涉及「共同匯報標準」（CRS，Common Reporting Standard）。

港遵守國際稅務標準

他指出，CRS目前已獲超過120個稅務管轄區承諾實施，屬於經濟合作與發展組織（OECD）推動的自動交換稅務資料安排，香港作為參與經濟體一直配合執行。

至於具體的揣測或報導內容，他表明不便評論，重申最重要是遵守法規及配合相關執行。