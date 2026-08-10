境外保單徵稅　馬時亨稱無礙港吸引力　另北上消費定局港鐵有責？

繼早前內地收緊資金流出限制，日前再有消息傳出，內地稅務機關已開始對居民的境外保單收益徵收20%個人所得稅，並於北京、杭州等地率先實行。具體徵稅範圍包括香港保單派發的股息，以及預繳保費所衍生的利息。



市場憂慮將衝擊本港金融保險業及樓市，貿發局主席馬時亨表示，相關條例其實一直存在，相信不會影響香港吸引力。雖然相關措施短期可能存在心理衝擊，但中長期相信不會對香港帶來負面影響，「內地有10億人口，只要小部分來香港，都已經有好多資金」。



日前再有消息傳出，內地稅務機關已開始對居民的境外保單收益徵收20%個人所得稅，馬時亨表示，相關條例其實一直存在，相信不會影響香港吸引力。（顧慧宇 攝）

相信香港仍是內地富裕人士投資首選

作為富衛主席的他並指出，內地富裕人士會需要找地方投資，去分散風險，但相信「無一個地方好得過香港」，香港仍是其投資首選，因為海外不少地方例如投資樓市，要徵收重稅，這也是香港能夠在全球跨境財富管理規模方面，超越瑞士排名第一的原因之一。

宏觀經濟方面，他表示，早期提出的今年香港進出口將增長20%預測，屬於保守預期，不排除會進一步上調預測。而除了貿易，本港零售及樓市等整體經濟有不錯表現，特別是金融、旅遊及住宅樓市方面。寫字樓需要也在上升，租金也有上調趨勢。

市面出現空置吉鋪，馬時亨表示，會和港人北上消費有關，又笑言原因包括「港鐵做得太好，太方便」。（廖雁雄攝）

空置吉鋪出現屬經濟轉型過程

只是市面出現空置吉鋪，會和港人北上消費有關，但相信後者「已成定局，無辦法改變」，而這屬於經濟轉型過程，是港人網購及飲食習慣有所改變。同時，也要留意，雖然本港失業率未算太高，但人工智能(AI)可能會取代部分工作。

作為港鐵前主席的馬時亨又笑言，港人北上消費原因包括「港鐵做得太好，太方便，由會展去羅湖只要50分鐘」。同時，過關也越來越方便，新科技下只需數秒便完成檢測，實現一小時生活圈。