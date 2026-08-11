01獨家｜LV K11 MUSEA 旗艦店申請酒牌　首間LV餐廳、Cafe將登場

奢侈品牌Louis Vuitton（LV）位於尖沙咀K11 MUSEA的亞洲最大旗艦店裝修已進入最後衝刺，近日酒牌申請公告顯示，LV有機會將在店內開設全港首間 LE CAFÉ及LV The Place Hong Kong，意味著這間萬眾期待的旗艦概念店，跟隨曼谷、首爾等城市的步伐，成為品牌全新概念地標的一員。



酒牌申請人曝光為LV北亞區款待業務掌舵人

據《香港01》翻查資料，酒牌申請人為 JUDEAUX, VICTOR BERNARD，其職銜為LV現任 North Asia（北亞區）的Head of Hospitality（款待業務總監），足見品牌對香港旗艦店餐飲業務的重視程度，除了「LE CAFE」，還申請了「LV The Place Hong Kong」，一旦落戶，將為這座4萬平方呎的巨型旗艦店增添體驗式消費的重要一環。

位於南韓首爾的Le Café Louis Vuitton, LV The Place Seoul 。 (官方截圖)

「LV The Place」劃分為四大空間結合零售、餐飲與藝術

資料顯示，LV The Place為Louis Vuitton推出的全新概念品牌地標，有別於傳統奢侈品門店，它將高級零售、精品咖啡店、名廚餐廳與沉浸式展覽空間融為一體，打造「零售娛樂」（retail-tainment）新體驗。

其中最著名的首家常設旗艦概念店，是位於泰國曼谷的 LV The Place Bangkok，2024年3月在Gaysorn Amarin商場盛大開幕。該店劃分為四大空間，包括Louis Vuitton精品店、Le Café Louis Vuitton咖啡店、由著名印度廚師Gaggan Anand主理的 Gaggan at Louis Vuitton 餐廳，以及免費開放的沉浸式展覽。開幕後旋即成為曼谷最炙手可熱的打卡地標。

位於泰國曼谷的 LV The Place Bangkok 。(官方截圖)

香港旗艦店4萬呎租金模式按營業額抽成

LV位於K11 MUSEA的旗艦店，承租商場地下臨海位置，緊鄰星光大道及維港海濱，外立面採用品牌經典行李箱元素打造圍板裝置，尚未開業已成為遊客熱門打卡點。該店鋪面積達4萬平方呎，預計2026年底正式開業，將成為LV在亞洲最大型的門店之一。

值得留意的是，早前《彭博》報道指，新世界發展（0017）將按照該門店的營業額來收取租金，而非傳統的固定租金模式。