九倉「大壽」加派息　港物業收入超內地　稱北都啱胃口會積極投地

九龍倉集團（0004）今日（11日）公佈2026年中期業績。雖然內地物業發展拖累上半年業績基礎淨盈利按年下跌17%，但適逢140周年「大壽」，集團向股東送上大禮，宣派特別中期股息每股20港仙，連同中期股息20港仙，合共派息每股40港仙，按年增一倍。九倉現時手握62億港元淨現金，亦有計劃將投資重心回流香港，若有能力和「啱胃口」，會積極參與北都投地。



(左起）董事兼公司秘書許仲瑛，主席兼常務董事吳天海，投資關係經理吳庭欣（高嘉怡攝）

資金回流首選香港 積極考慮北都項目

今次業績焦點，是香港發展物業收入首次「超車」內地發展物業。對於這項變化是否代表集團業務結構出現轉變，吳天海直言「可以話是」。

他指出，集團已經停止在內地增加新的物業投資數年，隨着內地資金逐步回籠，而集團暫時未有在內地找到新的投資機會；相反，香港市場目前出現部分具吸引力的投資機會。他形容，若集團日後成功投得香港項目，香港投資比重自然會進一步增加，形成「此消彼長」。

另一方面，集團近年持續變現上市投資組合，並已由去年底開始錄得淨現金，集團現時現金淨額有62億港元，吳天海表示，集團並非單純希望持有現金，而是積極尋找再投資機會。「首選是在香港投資，亦都首選是在香港的地產業投資。」他透露，集團過去兩星期曾參與一個香港市區項目的投標，但最終未能中標，若市場上再有符合集團投資要求的香港項目，仍會積極參與。

對於北部都會區是否屬於投資考慮範圍，吳天海明確表示：「北都絕對是香港的地啦，那我們既然是在香港投地一定要看啦，但找不找到適合的我不敢講。但所有在香港的地，如果是啱我們的胃口，而我們看過之後，覺得都有能力做的呢，我們會積極去做。」

吳天海（中）表示：「首選是在香港投資，亦都首選是在香港的地產業投資。」（高嘉怡攝）

派特別息是「小小心意」 減持藍籌視乎機會

對於集團淨現金持續增加，未來會否提高派息比率，吳天海表示，派息政策最終由董事會決定，現階段並無進一步承諾。董事會決定派發每股合共40港仙，今次特別股息主要是慶祝集團140周年及向股東作出回報，他表示：「不可以講話好多，作為一個小小心意。」

對於下半年會否繼續減持上市股票，吳天海沒有排除可能性，並指出會視乎市場及投資機會決定。他透露，集團今年上半年減持的主要是「息率低的股票」，如果股票息率較高，則可以繼續持有以獲取股息。集團截至6月底的上市投資組合約300億港元，期內亦持續透過出售部分上市投資套現。

內地收緊對外投資政策 未見對香港樓市有明顯影響

對於內地近期收緊對外直接投資相關規定，會否影響內地買家來港置業，吳天海表示，截至目前集團未有看到「任何看得見的後果」。他認為，香港物業市場目前仍然如常運作，集團自身在新投資決策上，亦未有把有關政策因素視為主要考慮。不過，他強調，股票市場的情況與物業市場並不完全相同，集團目前主要是從物業市場角度評估有關政策影響。

貨櫃碼頭新航線6月起恢復 「最緊要有工開」

物流業務方面，現代貨箱碼頭吞吐量受到華南產能過剩及區內港口競爭影響而下跌。不過，吳天海透露，自今年6月開始，碼頭陸續迎來新的航班。他指出，部分新航線其實早於今年第一季已簽訂合約，但其後受到中東戰事影響，船公司押後執行。隨着全球航運市場逐步穩定，加上戰事一度推高航運費用，船公司重新執行原有合約，新貨輪遂於6月起陸續抵港。

吳天海表示，香港上半年貨運量仍較去年同期下跌，但跌幅已較早前收窄，意味近一兩個月抵港貨運量有所改善。「最緊要有貨先啦，究竟是不是高增值的，這個是另一個問題啦。但是有貨來，就有工開，有工開，工人都放心些。」

現代貨箱碼頭（九倉網站）

九倉未有回應被私有化可能性

至於有關九龍倉集團會否私有化的問題，吳天海表示，集團旗下並無上市附屬公司，根本是無私有化的任何能力或者機會。至於九龍倉集團本身會否「被私有化」，他則表示，「對於這個問題我當然不能回答。」