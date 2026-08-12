朱鎔基逝世｜任志剛憶一往事　讚總理思慮周密「給他攪得團團轉」

國務院原總理朱鎔基，因病醫治無效，今﹙12日﹚早11時06分在北京逝世，享年98歲。

行政會議成員、金融管理局前總裁任志剛稱，非常懷念朱鎔基，多謝他令香港特別行政區的金融貨幣制度順利過渡。

任志剛回憶稱，記得在1995年，他在釣魚台國賓館的同樂園，與時任副總理的朱鎔基見面，談及香港印鈔事情。他思慮周密、運籌帷幄，言談間，我給他攪得團團轉，感覺非常難忘。

難忘朱鎔基「給讚」

此外，任志剛又稱，在1997年，時任副總理的朱鎔基訪港對他的鼓勵，「他用大拇指給我肯定，說我做（行長）做得比他好，也是難忘的。還有，我和他握手的感覺，他的手掌軟如綿花。這些回憶都點滴在心頭，所以我真的很懷念他。」

1998年8月亞洲金融危機重創香港，當時港元、本地股票和期貨市場持續遭受國際大鱷大舉狙擊，有見及此，特區政府果斷採取防禦性行動，入市打大鱷，包括十個交易日，動用外匯基金1,180億元購入33隻恒生指數成份股，佔當時外匯基金資產大約18%。朱鎔基總理公開表示「只要香港有需要，中央政府會提供儲備，幫助對抗投機者。」此番說話提振大家的信心和士氣。任志剛為當時有份決策入市的政府要員之一。