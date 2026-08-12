朱鎔基逝世｜外媒聚焦經濟貢獻　美媒：引領中國走向市場經濟

中國前國務院總理朱鎔基8月12日因病救治無效在北京逝世，享年98歲。多間西方傳媒形容朱鎔基是引領中國走向市場經濟的重要人物，講述其對中國經濟的貢獻，以及其直言不諱的作風，《紐約時報》更認為，朱鎔基對中國經濟自由化和提升國際競爭力的貢獻只僅次於鄧小平。



2026年8月12日，中國官媒公布朱鎔基死訊，圖為北京一個商場的大螢幕正播出官媒的報道（Reuters）

紐約時報：引領中國走向市場經濟

《紐約時報》指，朱鎔基幫助中國轉型為世界領先的製造業強國，在90年代引領中國走向市場經濟方面擔當重要角色，並在之後帶領中國加入世界貿易組織。

報道形容朱鎔基對中國經濟自由化和提升國際競爭力的貢獻，只僅次於鄧小平，超過其他近代領導人，推動中國經濟快速成長，動能一直持續到2021年地產市場下滑的時候。

文章又指朱鎔基在任期間主導多項旨在提升中國效率和競爭力的政策，包括把效率低落的國企私有化，以及展開稅制改革。但報道也談到在私有化過程中，數以千萬人因而失去工作或提前退休，又認為1994年在朱鎔基主導的稅制改革下，中央政府從地方政府徵收的稅收中獲取更大份額，之後一些地方政府開始增加舉債。

1999年4月8日，到訪美國的時任中國國務院總理朱鎔基，與美國總統克林頓（Bill Clinton）舉行聯合新聞發布會。（Getty）

華爾街日報：把中國融入全球貿易體系

《華爾街日報》形容，朱鎔基邏輯清晰、富有魄力，致力將中國融入全球貿易、銀行和通訊體系，推動中國加入世貿。他把國際市場原則與國內實際情況結合，建構一種稱為「中國特色社會主義市場經濟」的模式。

文章並引用美國前財長保爾森（Henry Paulson）在著作內的話指「如果說鄧小平是改革的建築師，江澤民是執行其構想的總承包商，那麼朱鎔基就是執行者。」

朱鎔基遺像。（新華社）

路透社：作風直言不諱 帶領中國加入世貿

路透社指，朱鎔基推動的一系列改革，使中國從上世紀90年代初蘇聯式共產主義崩潰後苦苦掙扎，一躍成為經濟增長速度令其他國家羨慕的新興超級大國。這改革包括關閉或私有化許多國企、將稅收權力從地方官員手中轉移到中央政府、啟動住屋所有制改革等。

文章稱，最重要的是朱鎔基透過艱苦談判，最終促成中國在2002年加入世界貿易組織。

報道並談到朱鎔基直言不諱的作風，包括曾斥防洪堤工程為「豆腐渣工程」，形容朱鎔基是位不講廢話（no-nonsense）的官員，帶領中國經濟邁入現代化。

BBC：助中國成「貿易巨人」

英國廣播公司（BBC）指，朱鎔基在推動中國加入世貿、開放中國工廠市場以及吸引外資方面發揮主導作用，許多中國人都記得他是一位堅毅務實的領導人，說話直截了當。

文章又指，朱鎔基協助中國穩定經濟，對付貪污問題，轉型為製造業強國，為中國爆炸式成長奠定基礎。