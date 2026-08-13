希慎中期基本溢利升7.4%　派息27仙　重頭戲「利園八期」年底登場

「銅鑼灣大地主」希慎興業（0014）公布截至2026年6月底止中期業績。期內寫字樓續租租金依然向下，但在奢華品牌擴建及豪宅項目出售帶動下，集團上半年營業額錄得17.28億元，按年大致持平；經常性基本溢利增加1.7%至10.49億元；基本溢利更按年大升7.4%至11.07億元。董事會宣派第一次中期股息每股27仙，維持去年同期水平，並以現金派發。



奢侈品擴建帶動 商舖租戶銷售逆市大升

作為希慎核心地盤的銅鑼灣利園區，上半年商舖業務表現搶眼，營業額按年上升1.4%至8.74億元，出租率進一步提升至96%。集團近年推動「奢華品牌集中地」戰略，奢華體驗加持下，利園區商舖上半年租戶銷售額逆市錄得17%的雙位數顯著增長，整體人流按年增長8%，續約及新出租租金水平亦維持上升趨勢。

相比之下，本港寫字樓市場仍面對供應過剩的激烈競爭。希慎香港寫字樓營業額微跌1.3%至6.94億元，續租租金持續向下，但出租率仍穩守在93%的高水平。集團指出，隨著金融業擴張及內地企業需求回升，市場已出現初步改善跡象。值得注意的是，上海利園寫字樓出租率由去年底的72%大幅飆升至83%，帶動內地寫字樓營業額大升近28%至6,000萬元，有效抵銷部分本地壓力。

希慎廣場。（希慎集團提供）

80億資本循環計劃達標過半 出售竹林苑套現45億

為應對高息環境及優化資產負債表，希慎於2025年啟動為期五年、目標80億元的資本循環計劃。截至今年6月底，集團已透過發售豪宅項目竹林苑兩座物業，已簽約出售116個單位，成功回收45億元資金，快速完成總目標的56%。變現所得資金主要用於還債，推動集團淨負債率由去年底的32.4%下降至30.9%，實際借貸利率亦由3.7%稍微降至3.5%。

利園八期預計第四季竣工 可出租面積大增近三成

展望下半年，希慎的重頭戲落在加路連山道的大型商業項目「利園八期」（Lee Garden Eight）。這個總樓面面積逾100萬平方呎的新地標正按計劃推進，預計於2026年第四季正式竣工，屆時將為利園區增加近三成可出租面積。

希慎主席利蘊蓮表示，利園區優化計劃正全面進入收成期。面對全球不明朗因素及消費模式轉變，希慎憑藉審慎的財務管理及「社區商業模式」展現出強大韌性，隨著利園八期即將落成及資本循環計劃順利推進，管理層對業務下一階段的增長充滿信心。

希慎廣場