寶馬交車量突破百萬輛　港澳台新掌舵人將上台　新純電iX3 75萬起

電動車市場競爭持續熾熱，寶馬今日（13日）正式發表全新純電SAV——BMW iX3，作為品牌「Neue Klasse」新世代車系的首發車型，象徵寶馬邁入電動化與數位化的全新時代。寶馬集團香港、澳門及台灣地區董事總經理陳祖安（Raymond Tan）更透露，未來兩年內將陸續推出近40款基於NeueKlasse架構的新車，全力鞏固其豪華電動車市場的領先地位。



寶馬集團於發布會上同步回顧2026上半年業績，全球交車量突破100萬輛，其中MINI品牌受惠於新產品線帶動，交出近15萬輛、按年增長11.7%。BMW於香港市場繼續蟬聯歐洲豪華汽車品牌銷量冠軍，以及豪華純電動汽車銷量冠軍。



上半年全球交車破百萬 港澳管理層迎人事變動

寶馬集團香港、澳門及台灣地區董事總經理陳祖安Raymond Tan宣布將於9月1日轉任馬來西亞董事總經理，現職將由Benjamin Nagel接任。

寶馬集團香港、澳門及台灣地區董事總經理陳祖安RaymondTan。（高嘉怡攝）

續航突破800公里 10分鐘即時續航300公里

全新BMW iX3搭載寶馬第六代eDrive純電技術，採用46毫米直徑的圓柱體電池，能量密度較上一代提升逾兩成。在WLTP測試標準下，新車續航距離高達805公里，極速與能耗表現均有顯著升級。雙馬達四驅版本最大馬力達499匹，由靜止加速至時速100公里僅需4.9秒。充電效能方面，新車採用800V高壓平台，支援最高400kWDC超快充，僅需10分鐘即可補充大約300公里續航；電量由10%充至80%亦僅需21分鐘。

搭載「超級大腦」操控升級 提升操控與座艙體驗

iX3搭載全新中央控制電腦「Heart-of-Joy」，將動力傳動、煞車及轉向等動態系統集中處理，資料傳輸及處理速度比傳統單元快10至20倍。此技術帶來「Soft Stopping」平順煞車體驗，並實現高達98%的動能回收效率。

座艙內則採用全新BMW iDrive系統，配置17吋自由形狀中控螢幕、全景視界顯示及3D抬頭顯示器。

寶馬全新純電iX3（高嘉怡攝）

香港市場售價公佈 入手門檻74.99萬起

寶馬香港公佈，全新BMW iX3提供iX340及iX350xDrive兩款動力選擇。入場版本iX340售價由74.99萬元起，其MSport版本為79.99萬元起；高階的iX350xDrive售價由86.24萬元起，其MSport版本則為92.88萬元起。全車系標配Harman Kardon高級音響、抗UV全景天幕及三區恆溫空調，MSport版本更追加運動化包圍及制動系統。