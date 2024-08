電動車生商Tesla於歐洲市場逢敵手。公司7月在歐盟市場的銷量不及德國車廠寶馬(BMW)純電動車,後者跑贏Tesla首度成為歐洲地區銷量冠軍。



根據顧問公司Jato Dynamics統計數據,Tesla上月於歐盟的純電動車銷量下滑16%,降至14,561輛。寶馬純電動車在區內的銷量激增逾33%,達到14,869輛,成為當地銷售冠軍。

馬斯克:Elon Musk, Chief Executive Officer of SpaceX and Tesla and owner of X looks on during the Milken Conference 2024 Global Conference Sessions at The Beverly Hilton in Beverly Hills, California, U.S., May 6, 2024. (REUTERS)