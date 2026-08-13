長和中期純利268億飆30倍　負債比率新低　李澤鉅指嚴格控管成本

長和（0001）公布截至2026年6月30日止中期業績。雖然全球地緣政治緊張兼通脹壓力升溫，但長和憑藉上半年完成多項重磅策略交易，帶動呈報純利按年狂飆逾30倍。撇除一次性影響後基本溢利增 6% 至 7%，並宣布派發中期股息每股0.7455港元。



處置基建業務大收割 淨負債比率跌至8.1%歷史新低

上半年長和完成出售UK Rails及UK Power Networks（UKPN）權益，為集團帶來高達177.53億元的普通股股東應佔收益。即使扣除部分基建資產收購溢價之非現金撇銷22.22億元，按呈報基準（IFRS 16後）計算，股東應佔溢利高達268.01億元（2025年同期為8.52億元）；每股呈報盈利7.00元。

大舉變現除了大幅拉高盈利外，更令長和的資產負債表極度穩健。截至6月底，集團綜合現金及可變現投資達1,869.25億元，債務淨額大幅降至636.81億元，債務淨額對總資本淨額比率（IFRS 16前）急跌至8.1%的歷史新低，財務抗風險能力驚人。

經常性基本溢利增長6%

若扣除一次性項目及英國電訊業務影響，按IFRS 16前基準計算，長和上半年基本收益總額為2,416.02億元，按年升7%；基本溢利錄得125.92億元，按年穩健增長6%。

港口及相關服務收益245.20億元，按年升4%。受巴拿馬業務於2月遭強制終止影響，總吞吐量微跌1%至4,360萬標準貨櫃；但撇除巴拿馬後，鹽田及上海港口表現強勁，加上中東霍爾木茲海峽航運受阻，引發額外貨物轉運至阿曼蘇哈爾港，帶動基本EBITDA以當地貨幣計算升6%。

長和憑藉上半年完成多項重磅策略交易，帶動呈報純利按年狂飆逾30倍，並宣布派發中期股息每股0.7455港元。

零售業務方面，屈臣氏集團表現亮眼，收益及EBITDA分別達1,077.31億元及86.81億元，按呈報貨幣計算均上升9%。整體同比店舖銷售額增長3.6%，當中中國區保健及美容業務扭轉去年的跌勢，录得4.3%正增長。全球店舖總數增至17,042家。

受惠出售UK Rails及UKPN的龐大進帳，呈報EBITDA達356.17億元，大增1.29倍。長江基建（1038）按IFRS 16後基準錄得股東應佔溢利212.52億元，按年大升3.89倍。

能源板塊亦獲利豐厚，受惠於國際地緣衝突帶動油價上升及完成收購MEG Energy後產量增加，集團所佔 Cenovus Energy 之盈利淨額大幅飆升1.54倍至41.60億元。

電訊業務基本收益升7%至327.74億元，但受Wind Tre流失批發業務及奧地利能源成本上升打擊，歐洲3集團基本EBITDA以當地貨幣計算下跌5%。此外，集團已於5月宣佈以約43億英鎊出售Vodafone Three餘下49%權益，交易已於7月30日完成，相關出售收益（約59億元）及現金款項將於下半年入賬。

李澤鉅：下半年維持審慎 靈活捕捉增值機會

長和主席李澤鉅於報告中指出，預期今年餘下時間營運環境依然充滿挑戰。踏入下半年，集團將繼續貫徹審慎策略，核心業務將嚴格控管成本及現金流。同時，集團會憑藉穩固的財務實力保持策略靈活，當出現能提升股東價值的交易機會時會及時把握。