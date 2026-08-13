長實中期基礎溢利升5%　物業銷售216億　李澤鉅謹慎應對新型風險

長實（1113）今日公布截至2026年6月30日止六個月的中期業績。受惠於出售英國合營企業帶來的龐大收益，長實集團期內股東應佔溢利錄得顯著增長。同時集團財務狀況保持穩健，持有現金淨額219億港元，董事會宣派中期股息每股港幣0.41元，較去年同期增加5.1%。



純利顯著增長 基礎溢利按年升5%

長實集團上半年股東應佔溢利約為港幣87億元，較2025年同期的63億大增37.8%，每股溢利為港幣2.48元。若扣除持有房地產投資信託及投資物業公平值變化、聯營公司減值以及出售英國合營企業溢利等非經常性項目後，集團上半年未經審核基礎溢利為港幣66.4億元，按年增加5.0%，每股基礎溢利為港幣1.90元。

期內業績完成出售英國合營企業 UK Power Networks 權益以及攤佔出售 UK Rails 權益，合共錄得港幣97.87億元的出售溢利。然而，集團就聯營公司匯賢產業信託進行減值評估後，確認了港幣60.23億元的投資減值虧損。

長江實業對匯賢產業信託作出60億元的減值回應為：「是次進行減值的原因在於匯賢產業信託基金單位的市場價值遠低於帳面價值。經評估後，我們認為應作出減值，該減值乃非現金記項。」

此外，集團持有之投資物業及房地產投資信託公平值分別減少14.66億元及2.55億元。

香港物業入賬帶動銷售收入 大灣區及新盤持續推進

物業銷售方面，集團上半年已確認之物業銷售收入（含合營企業）為港幣216.18億元，較去年同期的73.66億元大幅增加，主要由香港住宅項目 Blue Coast 及 Blue Coast II 之銷售入賬所帶動。其中香港地區貢獻物業銷售收入達港幣206.71億元，內地則為4.55億元。物業銷售收益為7.65億元，內地房地產市場整體仍處於疲弱狀態。截至2026年6月30日，集團擁有可開發土地儲備約6,300萬平方呎，位於香港啟德的「花語海」項目第1及2期已取得預售同意書，預計將於下半年推出預售。

長實（1113）指，受惠於出售英國合營企業帶來的龐大收益，長實集團期內股東應佔溢利錄得顯著增長。

核心物業租務維持穩健

物業租務方面，上半年物業租務收入（含合營企業）為港幣30.27億元，收益為23.77億元，與去年同期表現相若。中環核心寫字樓租賃市場持續復甦，帶動長江集團中心二期的出租率攀升，加上英國社會基礎設施投資組合提供穩定經常性收益，有效支持了整體租務表現。

英式酒館業務方面，雖然面臨英國當地的勞工成本、地稅及通脹壓力，上半年仍錄得收入港幣130.14億元，溢利收益為港幣7.19億元，分別按年增長3.9%及14.3%，展現出營運抗逆能力。

基建及實用資產業務方面，儘管期內完成了兩項英國基建資產的出售，上半年整體溢利收益仍達到港幣45.56億元，與去年同期的45.76億元基本持平，繼續發揮抵禦通脹及提供穩定經常性收入的作用。

淨現金達219億港元

集團繼續維持審慎的財務政策。截至2026年6月30日，集團持有銀行結存及定期存款港幣656.82億元，銀行及其他借款總額為港幣438億元。經扣除貸款後，集團持有淨現金盈餘達港幣219億元，資金流動性極為充裕。國際評級機構標普全球評級及穆迪分別維持集團「A/穩定」及「A2穩定」的信貸評級。

李澤鉅：謹慎應對宏觀挑戰 把握優質機遇

展望未來，長實集團主席李澤鉅表示：「世界多變，地縁政局發展難料，區域衝突與通脹壓力等因素繼續影響國際商貿往來，2026年全球經濟增長料將放緩。氣候挑戰、人工智能及各種快速發展科技將革新產業及商業模式，帶來重大機遇與新型風險，並重塑國際競爭格局，改變環球權力與影響力之平衡。於此大環境下，集團將審慎行事，負責任地小心評估符合集團投資準則之潛在項目及新機遇。」