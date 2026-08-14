長和績後瀉逾半成　李澤鉅：下半年好多事情「看不通」

長和（0001）昨（13日）收市後公布中期業績，如果撇除英國電訊業務後，基本盈利為125.81億元，按年增長6.72%。惟由於派息未見「驚喜」，管理層亦為下半年經營環境「預警」，長和績後股價急挫，今（14日）港股開市早段一度瀉逾6%，現報68.35元，瀉5.4%。



截至今年6月底止中期業績，長和股東應佔溢利268.01億元，按年增加30.5倍，每股盈利7元。公司派發中期股息每股0.7455元，按年上升5%。

期內，長和收益總額2553.92億元，按年增長6.12%；EBITDA總額928.88億元，按年增加63.01%；EBIT則為551.77億元，按年上升1.38倍。

截至今年6月底止中期業績，長和股東應佔溢利268.01億元，按年增加30.5倍，每股盈利7元。

李澤鉅：營運環境仍充滿挑戰

長和主席李澤鉅在業績報告表示，全球環境異常動盪不定及充滿不明朗因素。地緣政治局勢緊張，尤其美伊戰爭及霍爾木茲海峽航運交通反覆中斷，引發商品價格大幅波動、通脹壓力再度升溫及環球增長預測疲弱。預計2026年餘下時間，集團各業務之營運環境仍充滿挑戰。集團將持續採取審慎策略。

他又稱，隨著若干分部之市場需求有所放緩，集團核心業務仍將高度重視成本與現金流管理，務求靈活應對市況發展。

至於回饋股東，李澤鉅稱，集團亦將繼續貫徹其嚴謹資本分配，並保留策略靈活性，以便在增值交易機會出現時提升股東價值。

另外，集團聯席董事總經理黎啟明也稱代主席李澤鉅補充一句：「今年下半年有好多不確定的因素，好多事情也看不通，既然看不通，就要更小心。正所謂，小心駛得萬年船。」