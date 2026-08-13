看不通下半年前景　長和「小心駛得萬年船」　巴拿馬碼頭無須減值

長和（0001）今日舉行2026年中期業績分析員會議，管理層就資本配置、港口業務爭端、屈臣氏零售擴張及歐洲電訊市場整合等議題回應市場關切。面對充滿挑戰的宏觀環境，集團管理層強調將持續採取審慎策略，以「小心駛得萬年船」的態度應對下半年的不確定性。



港口業務爭取巴拿馬合法權益 暫無減值需要

關於市場關注的港口交易進展，集團聯席董事總經理兼集團財務陸法蘭表示，自五月股東周年大會以來，暫無新進展可報告。

針對巴拿馬碼頭營運於二月底被迫終止一事， 集團財務總監張鈞海回應：「我們認為毋須作出減值。我們強烈反對巴拿馬政府所採取的行動。集團及PPC繼續與法律顧問積極就此事宜訴諸一切可行之國內及國際法律程序，以保障集團的合法權益。根據法律顧問的意見，認為我們的法律理據充分。」

長江和記集團聯席董事總經理兼集團財務董事陸法蘭（中）、集團聯席董事總經理黎啟明（左）及集團財務總監張鈞海（右）出席集團2026年中期業績網上分析員簡報會。

巨額收益剛到位 全年業績或發放更多前景指引

針對市場關注的資本配置、派息及股份回購政策，集團聯席董事總經理兼集團財務董事陸法蘭表示，展望2026年下半年，營運環境依然充滿挑戰且難以預測，旗下各業務的需求狀況仍是大隱憂。

陸法蘭指出，長江集團旗下包括長和、長江基建、電能實業及長江實業近期均獲得數以十億港元計的豐厚收益，但這些收益多數於過去七個月、甚至七月份才正式收到。管理層及董事會須嚴謹評估收益用途，平衡每股盈利（EPS）、每股現金流（CFPS）、資產負債表指標及股東回報目標。他預期旗下各公司在六個月後公佈全年業績時，能提供更明確的前景指引。

集團聯席董事總經理黎啟明補充，集團主席特別指示，下半年不確定因素極多，「既然看不通，就要更小心，正所謂，小心駛得萬年船。」

長和預計下半年屈臣氏開店步伐將會加快，全年總店舖數目將錄得淨增長。（歐嘉樂攝）

屈臣氏下半年加快開店 香港業績逐步回穩

對於屈臣氏集團的發展策略，黎啟明澄清，上半年店舖數目減少僅反映審慎的投資組合優化，例如在內地關閉低客流量店舖，不代表長遠擴張策略改變。集團預計下半年開店步伐將會加快，全年總店舖數目將錄得淨增長，重點依然聚焦於核心保健及美容業務。

至於香港本土零售，黎啟明表示表現已見改善，主要得益於市場回穩及業務提升措施落地，包括優化產品組合、加強顧客互動、深化O+O（線上及線下）融合以及推進店舖翻新。

歐洲監管環境放寬

談及歐洲電訊市場，陸法蘭透露，集團觀察到歐洲市場內整合的監管環境正漸趨寬鬆。集團經常收到各類建議，並持續探索能為股東提升長遠價值的方案。長和對進一步探索市場整合或其他交易持開放態度，惟目前董事會尚未就任何具體交易作出決定。