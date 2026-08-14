LG聯手Nvidia拓三大領域　明年首季推雙足人形機械人

韓國LG集團與英偉達（Nvidia，又譯輝達）簽署策略性業務合作備忘錄，將在機械人、人工智能(AI)工廠以及智能汽車三大方面合作。



LG電子今日最高曾報22.5萬韓圜，漲8.96%，現報21.2萬韓圜，升2.66%。

LG夥輝達拓三大領域 明年首季推雙足人形機械人

輝達行政總裁黃仁勳及LG董事長Koo Kwang Mo於輝達位於加州Santa Clara總部簽MOU。LG宣布將於明年第一季推出一款搭載輝達Jetson Thor平台的雙足人形機械人，將採用輝達Isaac GR00T和Halos for Robotic建置。

2028年籌建容量達80兆瓦大型AI工廠

LG指出，計劃在田納西州（Tennessee）洗衣機廠房驗證輪式製造機械人LG CLOiD，另預期明年上半年採用輝達Vera Rubin平台構建AI廠房參考站，2028年上半年擬在南韓建成容量達80兆瓦的大型AI工廠，以推進物理AI（Physical AI）和機械人基礎模型的發展。另外，透過輝達的DRIVE Hyperion及LG在車載資訊娛樂系統開發下一代AI汽車平台。

Koo Kwang Mo指出，隨着深入合作，雙方將在AI工廠、Physical AI及和無人駕駛領域合作，冀加速AI普及應用。黃仁勳則指，基於多年合作，LG在產品工程和製造方面領先地位，結合輝達AI技術，將引領機械人和AI工廠等的新時代。