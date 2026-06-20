直擊LG首爾總部2026電視新品！無線W6旗艦配超強AI晶片下半年抵港

直擊LG首爾總部2026電視新品｜追求極致畫質與家居美學的影音愛好者注意！記者早前獲邀前往韓國首爾的LG總部，親自體驗2026年全新登場的電視及影音產品。今次多款新品在顯示技術與智能晶片上迎來重大突破，多款型號更已確認陸續登陸香港，為家庭娛樂帶來全新選擇。



LG OLED evoAI W6

旗艦無線OLED W6最快第三季抵港

記者在LG首爾總部最先被吸引的無疑是全新旗艦級無線電視系列，而當中備受矚目的極致超薄Wallpaper W6 系列，已確認將於2026年第三季作為壓軸新品在香港上市，並提供83吋與77吋兩款大屏幕選擇。這這款電視改變了傳統桌布式設計的局限，整個螢幕的厚度僅有驚人的9.9mm，其最關鍵的突破在於採用了無損無線傳輸技術，螢幕與傳輸主機之間不需要任何繁複的實體接線，可以最遠10m無線連接，徹底解決了日常擺設時線路雜亂的擺設限制，讓電視能夠像精緻畫作般完美貼合牆壁。

今代Wallpaper W6系列的無線傳輸主機size細了很多

在顯示效能層面，W6系列搭載了全新研發的極致高亮OLED面板技術，憑藉進階版亮度提升器，將畫面的極限亮度提高達到3.9倍。與此同時，電視具備極致純黑顯示與100%色彩還原度，更獲得了專業機構的無反射認證，即使在日光充沛的明亮客廳中，用家依然能夠欣賞到深邃的黑色與鮮艷飽滿的色彩。而在背後推動這一切的關鍵，正是品牌最新研發的第三代阿爾法11人工智能處理器，其深度學習效能比以往提升高達5.6倍，能即時分析畫面並進行逐幀優化。

LG OLED evoAI G6系列

除了奢華的W6之外，香港用家亦將迎來平整貼牆設計的G6系列，尺寸選擇非常豐富，由最精巧的48吋、主流的55吋與65吋，到極具視覺震撼力的77吋、83吋乃至頂級的97吋都有提供。G6同樣搭載第三代alpha 11人工智能處理器，並具備0.1毫秒的極速反應時間與165Hz可變更新率，更是全球首款支援4K 120Hz高動態範圍雲端遊戲的電視，能靈活配合香港不同用家的大小家居與打機環境。

OLED G6 系列的顏色表現非常出眾

緊隨其後抵港的還有針對高階市場的中流砥柱C6系列，提供83吋、77吋、65吋、55吋、48吋及睡房必備的42吋。C6配備了高亮顯示面板，畫面亮度達到3倍增幅，採用alpha 9人工智能處理器，提供強悍的深度學習處理能力。而對於追求高性價比的用家，入門級OLED B6系列亦同步登場，搭載alpha 8人工智能處理器，尺寸選擇由48吋、55吋、65吋、77吋一直覆蓋至83吋，以更輕鬆的門檻為用家帶來極高對比度的立體視覺。

LG OLED B6系列的表現亦都相當不錯

Micro RGB極致色彩顯著躍升

在追求畫質極限的路上，新一代顯示技術也迎來了突破。記者在首爾展廳內，親眼目睹了最新的Micro RGB evo AI MRGB95系列。這款產品被譽為超越傳統MiniLED的新一代電視，其採用微型多色發光二極體技術，結合極致微調控光，能夠在超大屏幕上精準呈現光影的幽微變化與深邃對比。展示的是MRGB95系列的100吋及75吋巨型屏幕，細節張力令人印象深刻。

Micro RGB evo AI MRGB95系列

除了展廳現場展出的機型外，這項頂尖技術亦將以不同型號引入香港。MRGB95系列將在香港推出75吋版本，而追求極致大畫面的用家，則可以選擇同樣擁有100吋超巨幕規格的MRGB96系列。這兩款旗艦型號均搭載了具備5.6倍智能處理能力的第三代阿爾法11處理器，並獲得專業機構的三重色彩覆蓋認證，不論是數碼電影標準還是專業設計標準的色彩空間，均能達到100%的完美覆蓋。而定位稍為親民的Mini RGB evo AI MRGB85系列也將同步抵港，搭載alpha 8處理器，提供86吋、75吋、65吋、55吋及50吋選擇，為香港用家帶來平衡度極佳的控光體驗。

全新QNED與NANO系列主攻客廳

為了讓更廣泛的家庭觀眾體驗到大屏幕的魅力，全新QNED系列在2026年也迎來了技術下放。首當其衝的是融合了量子點與納米色彩技術的QNED85系列，其色彩飽和度與色彩容量均獲得國際權威機構認證達到100%，香港將會引入超大規格的100吋、86吋，以及主流的75吋、65吋、55吋和50吋。它內建第三代alpha 8人工智能晶片，不僅能精確管理區域控光，更能透過智能超解像度技術，把低解像度的影片即時補償提升，即使在巨型螢幕上細節依然銳利無比。

融合了量子點與納米色彩技術的QNED85系列

此外，配備動態補償技術的QNED80系列（提供65吋、55吋、50吋、43吋）與採用Mini LED控光技術的QNED70系列（提供75吋、65吋、55吋、50吋、43吋）亦將陸續抵港，不論是用作觀看體育賽事還是日常娛樂，都能確保畫面保持連貫流暢。

NANO 4K UHD AI NU85系列

在入門級市場方面，同樣得到了品牌的重視。即將在香港上架的NANO 4K UHD AI NU85系列，提供65吋、55吋、50吋及43吋規格，搭載全新alpha 7人工智能處理器。透過納米細節增強技術，電視能夠在納米層面分析輸入的影像訊號，大幅改善畫面的對比度與景深層次，並提供了真實4K超解像度還原。外觀採用了流線美感的耐用外殼設計，讓預算有限的用家也能輕鬆享受到極具質感的影院體驗。

第四代雙層OLED面板的39吋與45吋曲面GX9系列

電競與智能屏幕同場現身

除了客廳電視系列，記者在首爾現場亦直擊了多款全新電腦屏幕。在電競領域中，最觸目的是配備高達720Hz更新率的27吋QHD級別UltraGear 27GX790B，以及展示中具備1000Hz極高更新率的FHD概念屏幕，為電競用家提供敏捷的反應。同場亮相的還有搭載第四代雙層OLED面板的39吋與45吋曲面GX9系列。至於追求生活便利與多工操作的用家，現場展示了34.5吋的4K智能屏幕、支援觸控與直屏旋轉的智能屏幕移動支架，以及專為創意專業人士和Mac用家設計的32吋6K專業超高解像度UltraFine evo屏幕，配備了高速傳輸接口，充分滿足不同用家的桌面配置需求。

可以在現場試聽Sound Suite AI 喇叭自動定位的效果

智能音響系統定位快速實用

最後，在總部展廳的一隅，現場亦展示了全新的智能音響系統，名為「LG Sound Suite AI」的音響系統，利用搭載智能晶片的電視與條形音箱，能為無線喇叭進行定位。該系統配備了音效定位與自動微調技術，即使把多個喇叭擺放於客廳的不同角落，系統亦能自動計算出喇叭與電視之間的相對位置，並即時微調各個聲道的輸出。記者在總部現場親身觀看技術示範時，喇叭的無線配對速度相當快，定位過程亦十分迅速。這種自動校正喇叭定位的功能，免卻了以往需要精確量度擺放角度的繁瑣程序，對於香港客廳擺設受空間局限的用家而言，是一項實用而高效率的配置方案。

只要簡單幾個步驟，就可以利用AI系列為喇叭定位以及設定最佳聲音效果