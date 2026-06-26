直擊韓國首爾LG D5家電旗艦店｜沉浸式空間結合藝術設計展現未來

直擊韓國首爾LG D5家電旗艦店｜記者今次直擊位於江南區的LG D5旗艦店，以5層不同主題的旗艦店，充滿未來感的沉浸式空間，將數碼科技、當代藝術與智能家居完美融合，為用家帶來視覺震撼。



沉浸式數碼空間設計體驗

位於首爾江南區島山大路鶴洞十字路口的地標建築，早前經過全面翻新並以全新名稱投入服務。與一般冷冰冰的商業大廈不同，這座建築物的外牆設計別具心思。設計團隊考慮到建築物與周遭社區的融合，特別選用了純白色的陶土板作為外牆主要材質。這種物料在日間能夠溫和地反射自然陽光，為繁忙的江南區街頭營造出猶如高級藝術畫廊般的寧靜氛圍。當夜幕低垂，外牆便會化身為巨型的多媒體動態屏幕，透過炫目的影像藝術照亮整個街角。

為了配合這個全新空間的誕生，專業的設計工作室為整棟大樓進行了全面的品牌體驗設計。他們以「光」作為主要的設計圖案，象徵著從5個不同維度散發出來的能量，這正正呼應了大樓名稱中的數字意義。這個概念不僅視覺化地呈現了在大樓外牆流動的數碼光芒，更代表著照亮未來科技願景的曙光。走進室內空間，用家會發現這裡的指示牌、資訊圖表以及象形圖案都經過精心設計。這些視覺元素以直觀而優雅的方式，將複雜的工程資訊轉化為易於理解的圖像，讓用家在瀏覽不同區域時，能夠清晰並舒適地感受到當中的藝術觸覺。

5維度空間展現創新科技

這座旗艦店以5個不同的維度作為空間劃分的基礎，每一層都擁有專屬的主題，務求讓用家從多個角度了解最新的科技發展。步入位於1樓的迎賓空間，最令人印象深刻的是這裡完全摒棄了傳統零售店的壓迫感。過往走入一般電器店，往往會被密集的宣傳海報及特價標籤包圍，但這裡卻採用了彷如藝術展覽館的佈局。迎賓區設置了由透明OLED屏幕組成的展示牆，屏幕上輪流播放著當代藝術作品。用家可以在這個沒有硬性推銷的環境下，先放鬆心情，以欣賞藝術品的角度作為整個科技之旅的起點。

沿著精心規劃的動線前往2樓，便會來到專門展示創新科技的區域。這裡集中陳列了品牌最新推出的OLED電視、高效能手提電腦以及各款專業級別的顯示器。有別於單調地羅列出產品的技術規格，這層空間特設了多個互動體驗區域。設計團隊更將冷氣機、洗衣機等大型家庭電器的內部結構進行視覺化解構，配合之前提及的精緻資訊圖表，將隱藏在機殼背後的運作原理及尖端技術，以有趣而清晰的手法呈現出來。這種將抽象的工程技術轉化為具體視覺語言的展覽方式，讓用家能夠更深入地了解每件產品背後的研發心思，大大提升了參觀過程的投入感。

結合當代藝術的智能家居

隨著步伐來到大樓的3樓及4樓，整體的空間氣氛會變得更為溫馨舒適。這兩層主要展示一系列的生活電器、廚房設備以及主打高端市場的旗艦級產品線。為了讓用家能夠更準確地想像這些產品放在家中的實際效果，展示區的佈局完全模擬了真實的高級住宅環境。設計師巧妙地將雪櫃、洗碗碟機、抽濕機以及空氣清新機等設備，完美地融入到不同的室內設計風格之中。

現場的環境細節亦經過嚴格的考量。燈光系統經過專業調配，光線柔和而不刺眼，營造出寫意放鬆的居住氛圍。配合寬敞的展示空間，以及專為這座大樓特別調配的獨特香氣，用家彷彿置身於未來的理想居住環境之中。用家可以在這兩個樓層中尋找佈置靈感，構思如何將這些充滿設計美感的產品帶回自己的居所，從而打造出一個兼具智能與美觀的生活空間。

見證家電發展與未來願景

整趟參觀旅程的最後一站，是位於5樓的品牌歷史展覽館與未來視覺大堂。這個樓層不僅展示了最新的前沿科技，更帶領用家進行一次跨越時空的旅程。在歷史展覽區域內，收藏了豐富的歷史檔案影片及珍貴展品，詳細記錄了品牌自1958年創立以來的發展歷程。用家可以在這裡見證多款具有劃時代意義的第1代產品誕生，了解科技如何隨著時代變遷而不斷進步，並深刻體會到科技發展如何一步一步改善人類的日常生活。

而在同一樓層的未來視覺大堂，則運用了充滿動態美感的機械藝術裝置，結合透明顯示屏幕及先進的投影技術，生動地呈現出對未來數碼世界的宏大願景。這裡不僅是一個展示技術的平台，更是一個讓科技、藝術、日常生活與未來無縫交匯的全新維度空間。為了讓用家能夠在豐富的視覺體驗後稍作休息，大堂旁邊特別設立了一間環境舒適的咖啡室。參觀完畢的用家可以坐下來品嚐精緻的飲品，在輕鬆的氣氛下回味剛才所見所聞。