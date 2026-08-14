8個月狂開6間！AEON旗下Mono Mono第13店進駐薄扶林　明日開幕

AEON母企永旺（0984）旗下社區生活百貨專門店Mono Mono（ものもの），第13家門店將於明日（15日）落戶薄扶林置富南區廣場，早上9時30分正式營業。計及置富店，短短8個月已經新開6間分店，可見擴展步伐相當進取。



永旺（0984）旗下社區生活百貨專門店Mono Mono（ものもの），第13家門店將於8月15日落戶薄扶林置富南區廣場。

Mono Mono由2017年引入香港，目前已經分布至香港仔中心、The LOHAS 康城、天水圍天盛商場、北角健威坊、牛頭角上邨商場、大埔大元邨、青衣城、麗港城、朗屏邨、屯門卓爾廣場、火炭星‧岸及筲箕灣形薈。今次是品牌繼香港仔、北角、筲箕灣之後，再於港島開設新店。

持續經營能力現重大不確定性

永旺今年3月公佈去年全年業績，期內虧損3.24億元。收益錄得77.95億元，按年下跌3.7%。核數師畢馬威會計師事務所於獨立核數師報告中，就集團的持續經營能力提出重大不確定性。

管理層改變經營模式 增加市場份額

永旺管理層當時表示，赤字嚴重，為股東添麻煩，但與其縮小規模，不如改變經營模式。集團會繼續增加在港的市場份額，目標於今年新開10間AEON Mono Mono「ものもの」店鋪，並透過完善產品組合、供應鏈以及促銷活動等，強化盈利基礎。

計及置富店，短短8個月已經新開6間分店，可見擴展步伐相當進取。

永旺管理層早前指，目標於今年新開10間AEON Mono Mono「ものもの」店鋪，並透過完善產品組合、供應鏈以及促銷活動等，強化盈利基礎。