港上半年GDP增長5.1%創五年新高　政府上調全年預測至3.5%至4.5%

受對外貿易蓬勃和內部需求強韌所支持，香港經濟在今年第二季繼續蓬勃擴張。實質本地生產總值在第二季按年增長4.3%，上一季增長5.9%。上半年，實質本地生產總值按年增長5.1%，是近五年來最強勁的半年度表現。



政府表示，考慮到上半年較預期強勁的實際數字，以及短期展望，2026年全年實質本地生產總值增長預測由五月覆檢時的2.5%至3.5%向上修訂至3.5%至4.5%。



通脹展望方面，由於較早前國際油價急升的影響將繼續傳遞至消費物價，未來數月消費物價通脹預料將有所上升。中東地緣政治局勢持續緊張令通脹前景不確定性增加。然而，其他範疇的價格壓力大致維持受控，應有助整體通脹保持在溫和水平。考慮到今年上半年的實際通脹數字及上述因素，今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別維持在2.5%及2.6%，與5月覆檢時相同。

今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別維持在2.5%及2.6%，與5月覆檢時相同。

AI電子需求帶動出口爆升 內部需求消費投資雙雙擴張

全球對人工智能相關電子產品需求殷切，帶動貿易往來暢旺，支持整體貨物出口在第二季增速加快，按年實質急升28.9%。服務輸出按年實質穩健擴張3.4%，所有主要服務組別的輸出均持續擴張。

內部需求在消費及投資兩方面均維持強韌。私人消費開支在第二季連續第五個季度擴張，按年實質穩健上升2.8%。整體投資開支按年實質進一步上升4.4%，受私營機構投資開支進一步顯著上升所支持。

全球對人工智能相關電子產品需求殷切，帶動貿易往來暢旺。

勞工市場維持穩定 資產市場氣氛向好

勞工市場在第二季維持穩定。經季節性調整的失業率維持在3.7%，與上一季相同。就業不足率亦維持在1.6%不變。平均就業收入繼續按年增長。

第二季香港資產市場狀況整體上為消費和投資氣氛帶來支持。住宅物業市場在第二季延續良好勢頭，交投活動暢旺，整體住宅售價進一步上升。本地股票市場方面，儘管市場走勢反覆，恒生指數（恒指）於第二季末較三月底有所回落，但市場交投仍然活躍，第二季平均每日成交額按年顯著上升超過兩成，同時新股集資活動興旺。這些都反映投資者對前沿科技和人工智能相關資產熾熱的興趣。踏入第三季，恒指收復部分失地，在八月十二日收報25,440點。

經季節性調整的失業率維持在3.7%，與上一季相同。（梁鵬威攝）

下半年料續穩健增長 外圍地緣及通脹風險要警惕

展望未來，政府表示，香港經濟在今年下半年應可見穩健增長。全球對人工智能相關電子產品的需求旺盛，料會繼續支持香港的商品貿易表現，相關物流服務亦應受惠於此良好勢頭。服務輸出亦預期會受惠於訪港旅客的持續增長，以及對本港金融及商業服務的穩定需求。受勞工市場情況穩定，以及營商和消費氣氛堅穩所支持，內部需求料會維持強韌。

然而，外圍不利因素持續。中東地緣政治緊張局勢仍然反覆不定，有關影響或會外溢至能源市場及環球通脹。主要經濟體的通脹走勢，主要央行的政策路向，以及先進經濟體的貿易保護主義值得密切關注。與環球人工智能投資快速擴張相關的風險亦須留意。