港元穩定幣｜HashKey夥萬通保險完成首批交易　提升保費支付體驗

HashKey Exchange夥萬通保險開展香港首批HKDAP機構應用驗證。據HashKey(3887)宣布，旗下本港持牌交易平台HashKey Exchange與萬通保險完成香港首個受規管港元穩定幣HKDAP的真實交易，成功驗證HKDAP完整生命周期。

HashKey Exchange稱，其是首批港元穩定幣HKDAP的主要認可分銷商。HKDAP由香港首批持牌穩定幣發行人碇點金融科技有限公司發行。

本次用例測試以真實資金完成HKDAP的申購及贖回流程，為萬通保險引入受規管穩定幣支付方案奠定基礎。在符合相關監管要求的前提下，萬通保險計劃未來支持客戶使用HKDAP繳付保費。

HashKey稱，此次用例旨在從兩個方面驗證提升保費支付體驗。一來，結算效率大幅提升：傳統保費支付需 2-3 個工作日完成結算確認，而HKDAP 鏈上支付可實現近乎實時到賬，顯著縮短處理週期；二來，支付靈活便捷：客戶可透過 HashKey Exchange 平台將港元申購為 HKDAP，亦可使用已有 HKDAP 餘額，再提取至用戶錢包後支付保費，整體操作簡便，銜接線上支付習慣。