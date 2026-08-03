穩定幣｜渣打禤惠儀料8月內推　走「B2B2C」模式望支持實體經濟

渣打銀行（香港）牽頭成立的碇點金融，早前獲金管局批出穩定幣發行人牌照，成為首兩家獲牌照的機構之一，本身預計今年第二季起分階段發行與港元掛鉤的穩定幣（HKDAP）。不過，至今已踏入第三季，暫仍未見有相關公佈或動向。渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀預計，8月內有相關公佈。



渣打銀行（香港）牽頭成立的碇點金融，本身預計今年第二季起分階段發行與港元掛鉤的穩定幣（HKDAP）。禤惠儀預計，很快會有相關公佈。(葉志明攝)

料碇點金融將公佈分銷商名單

禤惠儀表示，渣打與碇點金融自4月取得穩定幣牌照以來，在推進穩定幣工作方面其實一直有進展，包括測試公鏈以擴大應用範圍，包括跨境應用。她指出，穩定幣推出是希望能夠支持實體經濟，企業面臨的痛點包括跨境結算等方面，不能7×24全天候做到，而且相關成本也會較高。

根據渣打與碇點金融獲發牌照後的聯合公佈，碇點金融將採用企業對企業對個人（B2B2C）模式，禤惠儀表示，作為穩定幣發行人，不會直接與終端方用家對接，而是會透過制定認可分銷商發放，至其相關企業及機構客群應用，包括中小企、貿易商、服務供應商、基金公司以至個人用戶，用以跨境結算。其他應用場景還包括代幣化資產。

她指出，在碇點金融公布推出穩定幣後，會簽約分銷商。早前有消息指，OSL集團（0863）及HashKey Exchange等持有本港虛擬資產交易平台（VATP）牌照的合規格穩定幣支付交易平台營運商，將成為碇點金融早期合作的指定分銷商，禤惠儀就稱，屆時將由碇點金融去公佈，相信很快會有公佈，而分銷商也會介紹相關應用場景。