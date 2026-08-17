《牛來》｜「災難級畫質」爆紅　「牛字頭」A股上熱搜　呢隻飆7%

製作粗糙、成本極低的國產動畫電影《牛來》，在上映頭10天僅收穫約7700元（人民幣，下同）票房後，惟因遭全網群嘲而意外爆紅，也帶動「牛字頭」A股走紅。



《牛來》8月15日單日票房飆升至71.7萬元，排片從不足5場暴漲至逾1700場，截止周六﹙16日﹚，《牛來》累計票房更突破500萬元，進入2026年中國國產動畫票房榜前10。

另一邊廂，以「手搓爛片」反向出圈的電影《牛來》，加上有「牛市來」之味道，正把熱度蔓延到股市！周日﹙16日﹚下午，同花順熱股榜前五中，有3只個股帶「牛」字，包括金牛化工、公牛集團和銅牛訊息。在相關個股的股吧裏，有網友高呼這是電影《牛來》的「概念股」，也有網友曬出《牛來》的電影票，以實際行動支持該電影。

不過，亦有網友提醒投資需注意風險，《牛來》「概念股」純粹是情緒炒作，「這種『牛』太危險了」。話雖如此，A股今日﹙17日﹚開市，金牛化工現升7%、銅牛訊息升3%、公牛集團則微跌0.42%、

出品方前身是一家裝修公司

彭博社稱，《牛來》這部電影的意外走紅，凸顯了社交媒體關注度對中國消費者行為日益強大的影響力，「即便這種關注往往源於負面評價」。

據悉，《牛來》講述一頭名叫「牛來」的小牛在夢中經歷成長的故事，片長86分鐘。影片出品方大連璟園文化影視傳媒有限公司註冊資本僅10萬元，前身是一家裝修公司。核心主創僅兩人，導演信雨萌獨自完成建模、動畫、剪輯乃至配音，編劇孫麗芳兼任配音。