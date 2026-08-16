《牛來》｜爛極致反變爆款　票房大收500萬殺入今年國產動畫前十

部製作粗糙國產動畫電影《牛來》，在上映頭10天僅收穫約7700元（人民幣，下同）票房後，因全網群嘲而意外爆紅，8月15日單日票房飆升至71.7萬元，排片從不足5場暴漲至逾1700場，截止16日，《牛來》累計票房更突破500萬元，進入2026年中國國產動畫票房榜前10。



國產動畫《牛來》因為其災難級的畫質及毫無邏輯的劇情而備受熱議。（網絡圖片）

「暑期檔最慘」變「票房黑馬」 《牛來》狂攬逾400萬票房

據此前報道，影片8月5日公映後長期近乎零宣發「裸映」，前十天累計票房僅7,711元。但8月14日起，大量網友分享「災難級畫質」的觀影吐槽，相關話題衝上熱搜，觀眾抱着獵奇心態買票打卡，影院順勢加場，8月15日單日票房升至71.7萬元。有影院以鎖座方式拼成「牛」字吸引觀眾。

有影院以鎖座方式拼成「牛」字吸引觀眾。（小紅書）

彭博社稱，《牛來》這部電影的意外走紅，凸顯了社交媒體關注度對中國消費者行為日益強大的影響力，「即便這種關注往往源於負面評價」。

截至發稿，據內地電影票房數據統計軟件貓眼專業版數據，電影《牛來》票房（含預售票房）達到544.4萬，貓眼預測電影《牛來》票房1837.6萬，成為2026年國產動畫片內地票房第10名。

截至發稿，據內地電影票房數據統計軟件貓眼專業版數據，電影《牛來》票房（含預售票房）達到544.4萬。（貓眼app）

貓眼預測電影《牛來》票房1837.6萬，成為2026年國產動畫片內地票房第10名。（界面新聞）

據悉，《牛來》講述一頭名叫「牛來」的小牛在夢中經歷成長的故事，片長86分鐘。影片出品方大連璟園文化影視傳媒有限公司註冊資本僅10萬元，前身是一家裝修公司。核心主創僅兩人，導演信雨萌獨自完成建模、動畫、剪輯乃至配音，編劇孫麗芳兼任配音。

電影核心主創僅兩人，導演信雨萌身兼數職。（豆瓣）

網民：冥幣驅逐劣幣

影片爆紅後，網民評價呈現兩極。有網民質疑：「連這樣（爛）的電影都能獲得龍標（指通過廣電總局審核），想想那些得不到龍標的究竟幹了什麼。」亦有網民認為「這片子就不該上，有啥意義？除了起鬨。」

另有網民以「冥幣驅逐劣幣」形容這一現象，指向對市場失序的諷刺。更多聲音將矛頭指向行業生態：「荒誕嗎？現在國內的影視圈，可能比這更荒誕。與其說在支持《牛來》，不如說在發泄對這一圈子的不滿，反正都爛，看誰不是看。」

此外，因為片名寓意「牛市來臨」，也有不少股民想要買票「討彩頭」。

因為片名寓意「牛市來臨」，也有不少股民想要買票「討彩頭」。（錢江傳播）

爆火後遭質疑洗錢套補 網傳電影或將下架

據《澎湃新聞》伴隨票房走高，網絡出現影片涉及「洗錢」或「套取遼寧地方文藝補貼」的質疑。

一位影視行業從業者分析，過去中國動畫發展中確有借政策漏洞套利的亂象，但《牛來》的體量與操作方式不符此類特徵。影視洗錢需大額資金流轉、多層關聯公司走賬。本片由單人小微企業出品，無外部資本介入。遼寧省對備案立項並完成院線上映的影片最高獎勵100萬元，但暫無公開信息顯示片方已提交申報。

國產3D動畫電影《牛來》票房突破300萬人民幣。（小紅書@电影《牛来》信雨萌）

不過值得注意的是，8月16日，出品地大連多家影院下架該片。工作人員表示「已收到通知下架，暫不清楚具體原因」。有影院人員稱「大連人做的，怕影響大連形象」。其他城市仍正常排映。

另有南京某影城排片經理向表示，目前尚未收到正式下架通知，但有小道消息稱可能後續會要求撤映。

面對輿論，導演信雨萌通過官方微博回應：「這部耗時五年、我與母親兩個人一點點打磨出來的作品……以成熟院線動畫的標準來看，還有非常多粗糙不足的地方。」